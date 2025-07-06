В екатеринбургском парке произошло ЧП с ребенком

В Екатеринбурге малолетняя девочка получила травмы в парке на детской площадке. Следователи СКР возбудили уголовное дело, сообщили URA.RU в региональном ведомстве.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По предварительным данным следствия, в результате неисправности игрового оборудования, установленного на детской площадке, малолетняя девочка получила телесные повреждения, после чего ей потребовалась медицинская помощь», — сказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и устанавливают тяжесть вреда, причиненного здоровью ребенка. «Также выясняются причины и условия, которые способствовали произошедшему, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь», — заключил Шульга.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!