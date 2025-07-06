06 июля 2025

В екатеринбургском парке произошло ЧП с ребенком

СК возбудил дело после травмирования девочки в парке Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок травмировался на детской площадке
Ребенок травмировался на детской площадке Фото:

В Екатеринбурге малолетняя девочка получила травмы в парке на детской площадке. Следователи СКР возбудили уголовное дело, сообщили URA.RU в региональном ведомстве.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По предварительным данным следствия, в результате неисправности игрового оборудования, установленного на детской площадке, малолетняя девочка получила телесные повреждения, после чего ей потребовалась медицинская помощь», — сказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и устанавливают тяжесть вреда, причиненного здоровью ребенка. «Также выясняются причины и условия, которые способствовали произошедшему, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь», — заключил Шульга.

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В Екатеринбурге малолетняя девочка получила травмы в парке на детской площадке. Следователи СКР возбудили уголовное дело, сообщили URA.RU в региональном ведомстве. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По предварительным данным следствия, в результате неисправности игрового оборудования, установленного на детской площадке, малолетняя девочка получила телесные повреждения, после чего ей потребовалась медицинская помощь», — сказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и устанавливают тяжесть вреда, причиненного здоровью ребенка. «Также выясняются причины и условия, которые способствовали произошедшему, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь», — заключил Шульга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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