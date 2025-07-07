Минпросвещение работает над новой системой оплаты труда педагогов

Министерство просвещения России разрабатывает новую модель оплаты труда для педагогических работников, признавая важность повышения уровня заработной платы учителей. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов.
«Мы работаем над новой системой оплаты труда педагогов, понимая необходимость увеличения зарплат учителей», — заявил Кравцов в ходе пресс-конференции, посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года. Его слова передает ТАСС.
Кравцов отметил, что в этом учебном году были введены изменения, которые давно ждали учителя. Среди них — упорядочение нагрузки на школьников для нормирования рабочего времени педагогов, единая образовательная программа, возобновление работы методических служб и поддержка отстающих учеников.
Ранее министр заявлял что педагоги не должны превышать недельную норму рабочего времени в 36 часов. Кроме того, с 1 сентября в школах начнут действовать новые правила, предусматривающие ограничения на число проверочных и контрольных работ, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.