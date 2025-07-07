Челябинец погиб во время рыбалки

Мужчина утонул на озере Сугояк (Челябинская область) во время рыбалки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Поступило сообщение о том, что мужчина 1952 года рождения ушел на рыбалку на озеро Сугояк Красноармейского округа и не вернулся», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Рыбака искали сотрудники МЧС России и специалисты мобильного поисково-спасательного отряда.
В итоге тело рыбака нашли в 250 метрах от берега. Его извлекли из воды и передали полиции. В настоящее время устанавливается причина происшествия.
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