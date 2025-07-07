Челябинец погиб во время рыбалки

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Мужчина ушел на рыбалку и не вернулся
Мужчина ушел на рыбалку и не вернулся Фото:

Мужчина утонул на озере Сугояк (Челябинская область) во время рыбалки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Поступило сообщение о том, что мужчина 1952 года рождения ушел на рыбалку на озеро Сугояк Красноармейского округа и не вернулся», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Рыбака искали сотрудники МЧС России и специалисты мобильного поисково-спасательного отряда.

В итоге тело рыбака нашли в 250 метрах от берега. Его извлекли из воды и передали полиции. В настоящее время устанавливается причина происшествия.

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Мужчина утонул на озере Сугояк (Челябинская область) во время рыбалки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Поступило сообщение о том, что мужчина 1952 года рождения ушел на рыбалку на озеро Сугояк Красноармейского округа и не вернулся», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Рыбака искали сотрудники МЧС России и специалисты мобильного поисково-спасательного отряда. В итоге тело рыбака нашли в 250 метрах от берега. Его извлекли из воды и передали полиции. В настоящее время устанавливается причина происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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