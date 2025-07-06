06 июля 2025
05 июля 2025

В ХМАО врачи удалили селезенку ребенку, который упал с велосипеда

© Служба новостей «URA.RU»
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В Когалыме врачи спасли жизнь ребенку с разрывом селезенки
В Когалыме врачи спасли жизнь ребенку с разрывом селезенки Фото:

В Когалымской городской больнице хирурги удалили селезенку восьмилетнему ребенку, который упал с велосипеда. Об этом сообщает департамент здравоохранения Югры на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«В приемном отделении Когалымской городской больницы дежурная команда — травматолог, педиатр и хирург — быстро сориентировалась. КТ с контрастом показало: разрыв селезёнки 4-й степени, угроза жизни. Было принято решение об экстренной операции», — сообщается на странице в соцсети.

Операцию успешно провели хирурги Гусейн Мусаев и Павел Барышников. Уже через неделю мальчика выписали и отправили домой.

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В Когалымской городской больнице хирурги удалили селезенку восьмилетнему ребенку, который упал с велосипеда. Об этом сообщает департамент здравоохранения Югры на своей странице в соцсети «Вконтакте». «В приемном отделении Когалымской городской больницы дежурная команда — травматолог, педиатр и хирург — быстро сориентировалась. КТ с контрастом показало: разрыв селезёнки 4-й степени, угроза жизни. Было принято решение об экстренной операции», — сообщается на странице в соцсети. Операцию успешно провели хирурги Гусейн Мусаев и Павел Барышников. Уже через неделю мальчика выписали и отправили домой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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