В ХМАО врачи удалили селезенку ребенку, который упал с велосипеда

В Когалымской городской больнице хирурги удалили селезенку восьмилетнему ребенку, который упал с велосипеда. Об этом сообщает департамент здравоохранения Югры на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«В приемном отделении Когалымской городской больницы дежурная команда — травматолог, педиатр и хирург — быстро сориентировалась. КТ с контрастом показало: разрыв селезёнки 4-й степени, угроза жизни. Было принято решение об экстренной операции», — сообщается на странице в соцсети.
Операцию успешно провели хирурги Гусейн Мусаев и Павел Барышников. Уже через неделю мальчика выписали и отправили домой.
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