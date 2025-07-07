В центре Перми устроят коми-пермяцкий рейв

В Перми состоится масштабный фестиваль, посвященный коми-пермяцкой культуре, «Любитом». Он продлится 100 часов в честь столетия Коми-Пермяцкого округа Пермского края. Программа феста рассчитана на публику всех возрастов. Будут и хороводы (0+), и рейв-пати (16+), рассказали журналистам организаторы.
«Рейв коми-пермяцкий пройдет 12 июля на площади перец молодежным центром „Кристалл“ в 21:00. Это совсем новое звучание, где молодые саунд-дизайнеры и диджеи переосмысляют коми-пермяцкие ритмы. Традиционные мотивы встречаются с электронной музыкой, создавая живую, пульсирующую энергию. Танец и звук сплетаются в современное музыкальное переживание, где звуки коми-пермяков звучат по-новому — ярко, громко и свободно», — говорится в афише вечеринки.
Фестиваль «Любитом» в Перми пройдет с 9 по 13 июля. Различные спектакли, перформансы и даже занятия йогой — все это займет ровно 100 часов. В августе фест состоится в Москве, а в начале сентября — в Санкт-Петербурге. Полная программа опубликована в соцсетях проекта нмхт.
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