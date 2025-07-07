Москву накроет гроза и град

Атмосферный фронт принесет кратковременные, но интенсивные осадки
Москву и Подмосковье ожидает ухудшение погодных условий. В столице пройдут грозовые дожди, возможен град. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Гроза и град прогнозируются в Москве во вторник во второй половине дня», — рассказал Вильфанд РИА Новости. Атмосферный фронт принесет кратковременные, но интенсивные осадки 7 июля.
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