Москву накроет гроза и град

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Атмосферный фронт принесет кратковременные, но интенсивные осадки
Атмосферный фронт принесет кратковременные, но интенсивные осадки Фото:

Москву и Подмосковье ожидает ухудшение погодных условий. В столице пройдут грозовые дожди, возможен град. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Гроза и град прогнозируются в Москве во вторник во второй половине дня», — рассказал Вильфанд РИА Новости. Атмосферный фронт принесет кратковременные, но интенсивные осадки 7 июля.

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Москву и Подмосковье ожидает ухудшение погодных условий. В столице пройдут грозовые дожди, возможен град. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Гроза и град прогнозируются в Москве во вторник во второй половине дня», — рассказал Вильфанд РИА Новости. Атмосферный фронт принесет кратковременные, но интенсивные осадки 7 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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