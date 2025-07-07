«Так выглядит апокалипсис»: пермячка показала видео из Пулково, где массово отменяют рейсы

Пермячка пять часов без еды и воды ожидала свой рейс полулежа в Пулково
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермячка должна была лететь в Пермь на самолете, который отменили
Пермячка должна была лететь в Пермь на самолете, который отменили Фото:

Спортсменка и врач-диетолог из Перми Лариса Ростова не смогла вернуться домой из Санкт-Петербурга из-за отмены рейса. Девушка прислала URA.RU видео хаоса, который образовался в аэропорту Пулково, где массово задерживают и отменяют самолеты.

«Так выглядит апокалипсис в Санкт-Петербурге. Сотовая связь не работает, интернет тоже. И все время льет дождь», — рассказала пермячка корреспонденту агентства.

Девушка отметила, что у нее был куплен билет в Пермь на рейс авиакомпании «Победа», который должен был вылететь 7 июля в 00:25 по московскому времени. Сначала его перенесли, а потом отменили. «Самолеты вообще непонятно как прилетали и улетали. Даже когда весь аэропорт сидел и ждал, пара рейсов смогли вылететь. Но около ста самолетов светились красными на табло. Мы не знали, когда они вообще полетят», — рассказала пермячка.

Лариса Ростова добавила, что вслед за этим в Пулково стали пускать только людей с билетами. Народу стало очень много и было достаточно душно. Людям хотелось просто прилечь. Еще одна проблема заключалась в отключении мобильного интернета по всему городу с 18:00 6 июля.

По словам пермячки, она хотела бы отслеживать статус рейса в отеле, но не могла этого сделать. Информация на онлайн табло публиковалась с задержками. Такси в аэропорт получилось вызвать только через wifi в отеле. «За двойную стоимость вечером уехали в аэропорт. Потом пять часов полулежа провели на полу в Пулково. Когда узнала об отмене, купили билеты до Ижевска на рейс авиакомпании „Ижавиа“ за 68 тысяч рублей на двоих. Но и этот рейс задержали на три часа», — сообщила Лариса Ростова.

Девушка добавила, что несмотря на задержки и отмены представители авиакомпании «Ижавиа» не предложили пассажирам воду или еду. В кафе в аэропорту стояли огромные очереди. Там обслуживали только тех, кто ждал рейс более шести часов.

Пермячке удалось долететь до Ижевска и доехать до Перми на попутной машине. Она ожидает возврат денег за отмененный рейс до Перми. URA.RU направило запрос в авиакомпании «Победа» и «Ижавиа». Ответ на него ожидается.

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Спортсменка и врач-диетолог из Перми Лариса Ростова не смогла вернуться домой из Санкт-Петербурга из-за отмены рейса. Девушка прислала URA.RU видео хаоса, который образовался в аэропорту Пулково, где массово задерживают и отменяют самолеты. «Так выглядит апокалипсис в Санкт-Петербурге. Сотовая связь не работает, интернет тоже. И все время льет дождь», — рассказала пермячка корреспонденту агентства. Девушка отметила, что у нее был куплен билет в Пермь на рейс авиакомпании «Победа», который должен был вылететь 7 июля в 00:25 по московскому времени. Сначала его перенесли, а потом отменили. «Самолеты вообще непонятно как прилетали и улетали. Даже когда весь аэропорт сидел и ждал, пара рейсов смогли вылететь. Но около ста самолетов светились красными на табло. Мы не знали, когда они вообще полетят», — рассказала пермячка. Лариса Ростова добавила, что вслед за этим в Пулково стали пускать только людей с билетами. Народу стало очень много и было достаточно душно. Людям хотелось просто прилечь. Еще одна проблема заключалась в отключении мобильного интернета по всему городу с 18:00 6 июля. По словам пермячки, она хотела бы отслеживать статус рейса в отеле, но не могла этого сделать. Информация на онлайн табло публиковалась с задержками. Такси в аэропорт получилось вызвать только через wifi в отеле. «За двойную стоимость вечером уехали в аэропорт. Потом пять часов полулежа провели на полу в Пулково. Когда узнала об отмене, купили билеты до Ижевска на рейс авиакомпании „Ижавиа“ за 68 тысяч рублей на двоих. Но и этот рейс задержали на три часа», — сообщила Лариса Ростова. Девушка добавила, что несмотря на задержки и отмены представители авиакомпании «Ижавиа» не предложили пассажирам воду или еду. В кафе в аэропорту стояли огромные очереди. Там обслуживали только тех, кто ждал рейс более шести часов. Пермячке удалось долететь до Ижевска и доехать до Перми на попутной машине. Она ожидает возврат денег за отмененный рейс до Перми. URA.RU направило запрос в авиакомпании «Победа» и «Ижавиа». Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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