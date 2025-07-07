В Перми молодожены стали отказываться от традиционных свадеб

В Перми изменились свадебные тренды. Молодожены стали чаще уходить от сложившихся традиций и устраивать праздники для себя. Об этом URA.RU рассказала организатор свадеб из Перми Анастасия Кустова.
«Делать праздник для себя — тренд, который лично мне очень нравится. Сейчас молодожены стали чаще организовывать свадьбу не потому, что так надо, есть традиции или настаивают родители, а потому что сами хотят этого. Они предпочитают праздновать свою любовь и разделить этот праздник с самыми близкими», — рассказала Анастасия Кустова корреспонденту агентства.
Организатор свадеб отметила, что молодожены стали делать концептуальные мероприятия, которые отражают их интересы, увлечения, историю знакомства и любви. Например, вместо огромного пятиярусного торта заказывают небольшой торт с фигурками из собачек. «На таких праздниках кожей чувствуешь вайб любви и перманентного счастья», — рассказала Анастасия Кустова.
Собеседница агентства добавила, что последние несколько лет на организацию свадьбы в среднем закладывают полгода. По словам Анастасии Кустовой, этот срок позволит сделать процесс подготовки праздника увлекательным и интересным. При этом можно сделать отличную свадьбу даже за один месяц. «В настоящий момент мы в процессе организации свадьбы на 60 человек за месяц. Конечно, выбор площадок и специалистов в такие сжатые сроки ограничен. Но я всегда говорю своим молодоженам то, что ваше, вас обязательно дождется. К тому же, сжатые сроки дают нам возможность проводить свадьбы там, где их обычно не проводят и это тоже здорово», — добавила свадебный организатор.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми выросли цены на свадебные услуги. В среднем смета подорожала на 30%.
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