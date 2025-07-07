Мишустину покажут на «Иннопроме» новинку, которую держат в строгом секрете. Фото

Sollers на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге покажет Мишустину новый минивэн

08 июля 2025 в 06:45 Размер текста - 17 +

Михаилу Мишустину планируют показать минивэн Sollers SP7 (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета «Иннопром — 2025» На международной промышленной выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге компания «Соллерс» готовит премьеру нового минивэна Sollers SP7, который планируют представить председателю правительства России Михаилу Мишустину. Автомобиль располагается на стенде Татарстана. До официального показа подробности о новинке держатся в секрете, однако корреспонденту URA.RU удалось узнать ключевые детали. «Официальная презентация нового российского минивэна Sollers SP7 станет центральным событием на выставке 8 июля. Особое внимание к новинке обусловлено присутствием Михаила Мишустина, который, как ожидается, посетит стенд Татарстана. Среди высоких гостей также запланировано участие президента республики Рустама Минниханова и министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова», — поделился собеседник агентства. Минивэн представляет собой результат ребрендинга и адаптации китайской модели JAC Refine RF8, разработанной специально для российского рынка. Sollers SP7 — это просторный минивэн длиной 5,2 метра, шириной 1,88 метра и высотой 1,83 метра. Под капотом автомобиля расположен бензиновый турбомотор объемом 2 литра, мощностью 224 л. с., работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Особое внимание уделено комфорту пассажиров: салон оснащен «капитанскими» креслами второго ряда, предлагающими электрорегулировки, функции массажа и вентиляции для максимального удобства. Татарстан ежегодно принимает участие в выставке «Иннопром», направляя одну из самых масштабных делегаций. В текущем году экспозиция республики разместилась на площади 250 квадратных метров в первом павильоне по соседству со стендом Москвы. Свои инновационные разработки на выставке представляют 30 предприятий региона. Оформление стенда объединяет элементы татарской национальной культуры с современными цифровыми технологиями. Основные события и самые актуальные новости главной промышленной выставки — в отдельном сюжете URA.RU. Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На международной промышленной выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге компания «Соллерс» готовит премьеру нового минивэна Sollers SP7, который планируют представить председателю правительства России Михаилу Мишустину. Автомобиль располагается на стенде Татарстана. До официального показа подробности о новинке держатся в секрете, однако корреспонденту URA.RU удалось узнать ключевые детали. «Официальная презентация нового российского минивэна Sollers SP7 станет центральным событием на выставке 8 июля. Особое внимание к новинке обусловлено присутствием Михаила Мишустина, который, как ожидается, посетит стенд Татарстана. Среди высоких гостей также запланировано участие президента республики Рустама Минниханова и министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова», — поделился собеседник агентства. Минивэн представляет собой результат ребрендинга и адаптации китайской модели JAC Refine RF8, разработанной специально для российского рынка. Sollers SP7 — это просторный минивэн длиной 5,2 метра, шириной 1,88 метра и высотой 1,83 метра. Под капотом автомобиля расположен бензиновый турбомотор объемом 2 литра, мощностью 224 л. с., работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Особое внимание уделено комфорту пассажиров: салон оснащен «капитанскими» креслами второго ряда, предлагающими электрорегулировки, функции массажа и вентиляции для максимального удобства. Татарстан ежегодно принимает участие в выставке «Иннопром», направляя одну из самых масштабных делегаций. В текущем году экспозиция республики разместилась на площади 250 квадратных метров в первом павильоне по соседству со стендом Москвы. Свои инновационные разработки на выставке представляют 30 предприятий региона. Оформление стенда объединяет элементы татарской национальной культуры с современными цифровыми технологиями. Основные события и самые актуальные новости главной промышленной выставки — в отдельном сюжете URA.RU.