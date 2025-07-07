Произошел ажиотаж вокруг пресс-конференции Лаврова на саммите БРИКС

Пресс-конференция на саммите БРИКС с участием главы МИД Сергея Лаврова привлекла значительное внимание со стороны СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.
«Десятки журналистов заняли сидячие места в зале для пресс-конференции и приносят стулья извне», — написано в материале. Также сообщается о том, что место проведения конференции было забито настолько, что некоторые журналисты, в том числе и западные, не смогли попасть внутрь.
Саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро открылся серией важных встреч и обсуждений, в ходе которых участники приняли совместную декларацию о рисках ядерного конфликта и необходимости реформирования международных организаций. На полях форума глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с коллегами из Бразилии, Индии, Ирана и руководством ВТО, а также обсудил вопросы мировой торговли и односторонних санкций.
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