Произошел ажиотаж вокруг пресс-конференции Лаврова на саммите БРИКС

РИАН: пресс-конференция Сергея Лаврова вызвала ажиотаж
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Журналисты несли стулья в помещение, чтобы оказаться на конференции, сообщили РИА Новости
Журналисты несли стулья в помещение, чтобы оказаться на конференции, сообщили РИА Новости Фото:
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Саммит БРИКС в Бразилии 6—7 июля 2025 года

Пресс-конференция на саммите БРИКС с участием главы МИД Сергея Лаврова привлекла значительное внимание со стороны СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Десятки журналистов заняли сидячие места в зале для пресс-конференции и приносят стулья извне», — написано в материале. Также сообщается о том, что место проведения конференции было забито настолько, что некоторые журналисты, в том числе и западные, не смогли попасть внутрь.

Саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро открылся серией важных встреч и обсуждений, в ходе которых участники приняли совместную декларацию о рисках ядерного конфликта и необходимости реформирования международных организаций. На полях форума глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с коллегами из Бразилии, Индии, Ирана и руководством ВТО, а также обсудил вопросы мировой торговли и односторонних санкций.

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Пресс-конференция на саммите БРИКС с участием главы МИД Сергея Лаврова привлекла значительное внимание со стороны СМИ. Об этом сообщает РИА Новости. «Десятки журналистов заняли сидячие места в зале для пресс-конференции и приносят стулья извне», — написано в материале. Также сообщается о том, что место проведения конференции было забито настолько, что некоторые журналисты, в том числе и западные, не смогли попасть внутрь. Саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро открылся серией важных встреч и обсуждений, в ходе которых участники приняли совместную декларацию о рисках ядерного конфликта и необходимости реформирования международных организаций. На полях форума глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с коллегами из Бразилии, Индии, Ирана и руководством ВТО, а также обсудил вопросы мировой торговли и односторонних санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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