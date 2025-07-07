Закончился первый день саммита БРИКС, близится второй. Фоторепортаж

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Саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля
Саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля Фото:
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Саммит БРИКС в Бразилии 6—7 июля 2025 года

В Рио-де-Жанейро завершился первый день саммита стран БРИКС. По итогам заседания была принята совместная декларация, в которой участники выразили тревогу в связи с риском возникновения ядерного конфликта. Участники объединения подчеркнули актуальность реформирования международных организаций, осудили применение односторонних санкций и выступили с призывом к установлению мира в районах вооруженных противостояний, в частности на Украине, на Ближнем Востоке и в Судане. Подробнее о том, как прошел первый день одного из острейших саммитов БРИКС — в фоторепортаже URA.RU.

На пленарном заседании в формате видеоконференции выступил президент РФ Владимир Путин. «На полях» саммита БРИКС также прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова с его бразильским коллегой Мауро Виейрой, а также с министрами иностранных дел Индии и Ирана — Субраманьямом Джайшанкаром и Аббасом Аракчи. Беседа России и Ирана прошла в довольно тесной комнате. Главы МИД обеих стран сидели практически впритык друг к другу.

В рамках саммита Сергей Лавров также встретился с генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала. Обсудили необходимость безотлагательного реформирования ВТО на основе принципов инклюзивности, недискриминации и взаимного уважения.

Глава МИД РФ побеседовал с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. Обсуждались вопросы международной торговли с учетом распространенной практики применения односторонних ограничительных мер и повышенных тарифов. О ключевых событиях первого дня саммита БРИКС — в материале URA.RU. Главные кадры с первого дня — в фоторепортаже агентства.

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В Рио-де-Жанейро завершился первый день саммита стран БРИКС. По итогам заседания была принята совместная декларация, в которой участники выразили тревогу в связи с риском возникновения ядерного конфликта. Участники объединения подчеркнули актуальность реформирования международных организаций, осудили применение односторонних санкций и выступили с призывом к установлению мира в районах вооруженных противостояний, в частности на Украине, на Ближнем Востоке и в Судане. Подробнее о том, как прошел первый день одного из острейших саммитов БРИКС — в фоторепортаже URA.RU. На пленарном заседании в формате видеоконференции выступил президент РФ Владимир Путин. «На полях» саммита БРИКС также прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова с его бразильским коллегой Мауро Виейрой, а также с министрами иностранных дел Индии и Ирана — Субраманьямом Джайшанкаром и Аббасом Аракчи. Беседа России и Ирана прошла в довольно тесной комнате. Главы МИД обеих стран сидели практически впритык друг к другу. В рамках саммита Сергей Лавров также встретился с генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала. Обсудили необходимость безотлагательного реформирования ВТО на основе принципов инклюзивности, недискриминации и взаимного уважения. Глава МИД РФ побеседовал с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. Обсуждались вопросы международной торговли с учетом распространенной практики применения односторонних ограничительных мер и повышенных тарифов. О ключевых событиях первого дня саммита БРИКС — в материале URA.RU. Главные кадры с первого дня — в фоторепортаже агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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