Оперативный штаб Рязанской области дал комментарий по поводу взрыва у ТРЦ

Оперативный штаб Рязанской области прокомментировал произошедший взрыв на территории лаундж-бара. По информации, пострадало 5 человек, возгорания нет.
«Сегодня около 18 часов на ул. Соборной (предварительно в здании лаунж-бара) произошёл взрыв. Пострадали 5 человек: один погиб, четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возгорания нет», — пишут они в своем telegram-канале.
Как сообщается, по предварительным данным, происшествие произошло из-за неосторожного обращения человека с боевой гранатой, которую тот принял за муляж. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.