Оперативный штаб Рязанской области дал комментарий по поводу взрыва у ТРЦ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Человек принял боевую гранату за муляж, сообщила Опергруппа Рязанской области
Человек принял боевую гранату за муляж, сообщила Опергруппа Рязанской области Фото:
новость из сюжета
В Рязани рядом с ТРЦ произошел взрыв

Оперативный штаб Рязанской области прокомментировал произошедший взрыв на территории лаундж-бара. По информации, пострадало 5 человек, возгорания нет.

«Сегодня около 18 часов на ул. Соборной (предварительно в здании лаунж-бара) произошёл взрыв. Пострадали 5 человек: один погиб, четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возгорания нет», — пишут они в своем telegram-канале.

Как сообщается, по предварительным данным, происшествие произошло из-за неосторожного обращения человека с боевой гранатой, которую тот принял за муляж. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Оперативный штаб Рязанской области прокомментировал произошедший взрыв на территории лаундж-бара. По информации, пострадало 5 человек, возгорания нет. «Сегодня около 18 часов на ул. Соборной (предварительно в здании лаунж-бара) произошёл взрыв. Пострадали 5 человек: один погиб, четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возгорания нет», — пишут они в своем telegram-канале. Как сообщается, по предварительным данным, происшествие произошло из-за неосторожного обращения человека с боевой гранатой, которую тот принял за муляж. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...