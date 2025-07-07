Свердловский депутат Госдумы выполняет задание Паслера

Депутат Госдумы от Свердловский области Сергей Бидонько выступил с приветственным словом на марафоне «Конжак», знаковом для севера региона. Источники URA.RU видят в этом сигнал — Бидонько, который сейчас является списочником, начал работать в территории, чтобы в 2026 году избраться в парламент по Серовскому одномандатному округу.
«Видимо, Бидонько получил одобрение [врио губернатора Дениса] Паслера на выдвижение в 2026-м от Серовского округа. Иначе объяснить его активность сложно. Бидонько это территория знакома, его там знают — он уже избирался в 2016 году, к тому же родился в Карпинске», — поделился осведомленный собеседник.
Горный марафон «Конжак» проводится ежегодно возле Карпинска в первую субботу июля. Уникальная местность и экстремальные условия подъема до высшей точки дистанции (1569 м) превратили его в самый массовый из всех 60 марафонов России. В нем участвуют чемпионы мира, Европы, России в беге на 100 км и суточном беге, победители сверхмарафона «Комрадс» (ЮАР), альпинисты, восходившие на Эверест, Макалу, Лхозце, Жанну, чемпионы мира по ориентированию, лыжным гонкам и полиатлону, а также марафонцы, лыжники, биатлонисты, конькобежцы, хоккеисты, триатлонисты, боксеры, борцы, пловцы, горные туристы и приверженцы активного образа жизни.
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