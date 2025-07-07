Трамп раскрыл, на кого он наложил новые пошлины

Президент США Дональд Трамп продолжает направлять официальные письма двенадцати странам, уведомив их о введении новых торговых пошлин на импортируемые в США товары. Новые тарифы начнут действовать с 1 августа 2025 года.
«Пошлины США, анонсированные на данный момент по двенадцати странам. На товары из Японии, Южной Кореи, Казахстана, Малайзии, Туниса, Боснии ввели пошлины в 25%, из Индонезии в 32%, из Сербии и Бангладеша — 35%, из ЮАР — 30%, из Лаоса и Мьянмы — 40%», — передает РИА Новости.
Ранее, президент США Дональд Трамп направил письма лидерам двенадцати стран, включая Японию, Южную Корею, Казахстан, Лаос, Мьянму и Малайзию, уведомляя о введении новых американских пошлин на импортируемые товары. При этом ранее власти США уже предупреждали о возможном возвращении апрельских пошлин с 1 августа 2025 года, если в торговых переговорах с партнерами не будет достигнут прогресс.
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