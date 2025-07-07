07 июля 2025

Трамп раскрыл, на кого он наложил новые пошлины

Трамп вводит пошлины в 25% на товары из Казахстана, Японии, Туниса и Боснии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп направил письма лидерам 12 стран с уведомлением об американских пошлинах
Трамп направил письма лидерам 12 стран с уведомлением об американских пошлинах Фото:

Президент США Дональд Трамп продолжает направлять официальные письма двенадцати странам, уведомив их о введении новых торговых пошлин на импортируемые в США товары. Новые тарифы начнут действовать с 1 августа 2025 года.

«Пошлины США, анонсированные на данный момент по двенадцати странам. На товары из Японии, Южной Кореи, Казахстана, Малайзии, Туниса, Боснии ввели пошлины в 25%, из Индонезии в 32%, из Сербии и Бангладеша — 35%, из ЮАР — 30%, из Лаоса и Мьянмы — 40%», — передает РИА Новости. 

Ранее, президент США Дональд Трамп направил письма лидерам двенадцати стран, включая Японию, Южную Корею, Казахстан, Лаос, Мьянму и Малайзию, уведомляя о введении новых американских пошлин на импортируемые товары. При этом ранее власти США уже предупреждали о возможном возвращении апрельских пошлин с 1 августа 2025 года, если в торговых переговорах с партнерами не будет достигнут прогресс.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп продолжает направлять официальные письма двенадцати странам, уведомив их о введении новых торговых пошлин на импортируемые в США товары. Новые тарифы начнут действовать с 1 августа 2025 года. «Пошлины США, анонсированные на данный момент по двенадцати странам. На товары из Японии, Южной Кореи, Казахстана, Малайзии, Туниса, Боснии ввели пошлины в 25%, из Индонезии в 32%, из Сербии и Бангладеша — 35%, из ЮАР — 30%, из Лаоса и Мьянмы — 40%», — передает РИА Новости.  Ранее, президент США Дональд Трамп направил письма лидерам двенадцати стран, включая Японию, Южную Корею, Казахстан, Лаос, Мьянму и Малайзию, уведомляя о введении новых американских пошлин на импортируемые товары. При этом ранее власти США уже предупреждали о возможном возвращении апрельских пошлин с 1 августа 2025 года, если в торговых переговорах с партнерами не будет достигнут прогресс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...