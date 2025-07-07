07 июля 2025

Трамп начал торговую войну, повысив пошлины для ряда стран

Трамп направил письма лидерам 12 стран с уведомлением об американских пошлинах
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп начал торговую войну
Трамп начал торговую войну Фото:

Президент США Дональд Трамп направил письма лидерам двенадцати стран, включая Японию, Южную Корею, Казахстан, Лаос, Мьянму и Малайзию, уведомляя о введении новых американских пошлин на импортируемые товары. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«У меня есть подписанные письма, которые сегодня были отправлены как в Южную Корею, так и в Японию, и примерно 12 других стран также получат уведомления и письма непосредственно от президента Соединенных Штатов», — заявила она. Сообщение появилось в официальном аккаунте Белого Дома в Х.

Согласно данным Белого дома, на товары из Казахстана вводится пошлина в размере 25%, из Лаоса и Мьянмы — 40%, из Малайзии — 25%. Ранее в понедельник Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа единых импортных тарифов в 25% на все японские и южнокорейские товары, поступающие на рынок США.

Ранее власти США уже предупреждали о возможном возвращении апрельских пошлин с 1 августа 2025 года, если в торговых переговорах с партнерами не будет достигнут прогресс. Глава минфина Скотт Бессент подчеркивал, что такие меры затронут страны, с которыми не удалось согласовать условия сотрудничества в течение 90-дневного моратория.

Ранее США уже предупреждали о возможности возвращения повышенных пошлин с 1 августа 2025 года, если торговые переговоры с рядом стран не приведут к существенному прогрессу. В апреле был введен 90-дневный мораторий на тарифы, однако по его истечении американские власти заявили о готовности возобновить ограничения для государств, не согласовавших условия сотрудничества.

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Президент США Дональд Трамп направил письма лидерам двенадцати стран, включая Японию, Южную Корею, Казахстан, Лаос, Мьянму и Малайзию, уведомляя о введении новых американских пошлин на импортируемые товары. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. «У меня есть подписанные письма, которые сегодня были отправлены как в Южную Корею, так и в Японию, и примерно 12 других стран также получат уведомления и письма непосредственно от президента Соединенных Штатов», — заявила она. Сообщение появилось в официальном аккаунте Белого Дома в Х. Согласно данным Белого дома, на товары из Казахстана вводится пошлина в размере 25%, из Лаоса и Мьянмы — 40%, из Малайзии — 25%. Ранее в понедельник Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа единых импортных тарифов в 25% на все японские и южнокорейские товары, поступающие на рынок США. Ранее власти США уже предупреждали о возможном возвращении апрельских пошлин с 1 августа 2025 года, если в торговых переговорах с партнерами не будет достигнут прогресс. Глава минфина Скотт Бессент подчеркивал, что такие меры затронут страны, с которыми не удалось согласовать условия сотрудничества в течение 90-дневного моратория. Ранее США уже предупреждали о возможности возвращения повышенных пошлин с 1 августа 2025 года, если торговые переговоры с рядом стран не приведут к существенному прогрессу. В апреле был введен 90-дневный мораторий на тарифы, однако по его истечении американские власти заявили о готовности возобновить ограничения для государств, не согласовавших условия сотрудничества.
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© Служба новостей «URA.RU»
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