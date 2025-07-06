Власти США объявили жесткий ультиматум для своих партнеров

Глава Минфина США Бессент заявил о возвращении высоких пошлин для партнеров
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Бессент заявил о необходимости продвижения по переговорам с партнерами США
Бессент заявил о необходимости продвижения по переговорам с партнерами США Фото:

США пригрозили торговым партнерам возвращением апрельских пошлин с 1 августа 2025 года, если в переговорах не будет достигнут значимый прогресс. Об этом заявил глава министерства финансов США Скотт Бессент.

«США с 1 августа вернут апрельские пошлины для стран, с которыми не будет прогресса в торговых переговорах», — подчеркнул Скотт Бессент, его слова передает ТАСС. Ранее в Штатах заявили о готовности возобновления тарифов после окончания 90-дневного моратория. 8 июля американский президент Дональд Трамп должен отправить письма 12 странам с уведомлениями о новых тарифах, пишет MK.RU.

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США пригрозили торговым партнерам возвращением апрельских пошлин с 1 августа 2025 года, если в переговорах не будет достигнут значимый прогресс. Об этом заявил глава министерства финансов США Скотт Бессент. «США с 1 августа вернут апрельские пошлины для стран, с которыми не будет прогресса в торговых переговорах», — подчеркнул Скотт Бессент, его слова передает ТАСС. Ранее в Штатах заявили о готовности возобновления тарифов после окончания 90-дневного моратория. 8 июля американский президент Дональд Трамп должен отправить письма 12 странам с уведомлениями о новых тарифах, пишет MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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