Слуцкий предложил обеспечить землей все российские семьи, которые прожили в браке больше 10 лет

Депутаты ЛДПР предложили давать бесплатные участки семьям, прожившим 10 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Дачные участки смогут получить семьи с ребенком
Дачные участки смогут получить семьи с ребенком Фото:

Группа депутатов ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложила бесплатно предоставлять земельные участки семьям, состоящим в браке не менее 10 лет и имеющим хотя бы одного ребенка. Соответствующий законопроект уже направлен в правительство РФ для рассмотрения.

«Когда статистика по разводам бьет все рекорды, для супругов, проживших 10 лет в браке, дом на своей земле станет продолжением их личной семейной истории. Такой дом станет цементирующей основой их отношений. А значит, с большой долей вероятности снизит статистику разводов в нашей стране», — заявил Слуцкий, передает ТАСС. Авторы инициативы уточняют, что участок должен быть обеспечен подъездными путями и возможностью подключения к инженерным сетям, а также находиться в пределах региона проживания семьи. Земля будет оформляться в общую долевую собственность родителей и детей.

Ранее Леонид Слуцкий уже выступал с инициативами поддержки семей с детьми, в частности, предлагал обнулить ставку по семейной ипотеке для семей с тремя и более детьми и дифференцировать процентные ставки в зависимости от количества детей. По мнению лидера ЛДПР, такие меры, наряду с предоставлением земли, должны способствовать повышению рождаемости и улучшению жилищных условий российских семей.

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Группа депутатов ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложила бесплатно предоставлять земельные участки семьям, состоящим в браке не менее 10 лет и имеющим хотя бы одного ребенка. Соответствующий законопроект уже направлен в правительство РФ для рассмотрения. «Когда статистика по разводам бьет все рекорды, для супругов, проживших 10 лет в браке, дом на своей земле станет продолжением их личной семейной истории. Такой дом станет цементирующей основой их отношений. А значит, с большой долей вероятности снизит статистику разводов в нашей стране», — заявил Слуцкий, передает ТАСС. Авторы инициативы уточняют, что участок должен быть обеспечен подъездными путями и возможностью подключения к инженерным сетям, а также находиться в пределах региона проживания семьи. Земля будет оформляться в общую долевую собственность родителей и детей. Ранее Леонид Слуцкий уже выступал с инициативами поддержки семей с детьми, в частности, предлагал обнулить ставку по семейной ипотеке для семей с тремя и более детьми и дифференцировать процентные ставки в зависимости от количества детей. По мнению лидера ЛДПР, такие меры, наряду с предоставлением земли, должны способствовать повышению рождаемости и улучшению жилищных условий российских семей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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