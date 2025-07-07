В Кольцово массово задерживают рейсы

В аэропорту Кольцово массово задерживают и отменяют рейсы. За эту ночь перенесли семь самолетов, а еще один пришлось отменить. Информация об этом следует из онлайн-табло авиагавани.
Единственный отмененный рейс был от компании «Аэрофлот» в Москву. Самолет должен был покинуть Екатеринбург еще в 14:55 7 июля, однако его перенесли на 01:00 8 июля, а после отменили. Задержки в шесть часов коснулись двух рейсов в Москву от этой же авиакомпании. Их вылет планируется около 06:00.
Сразу два самолета в Санкт-Петербург задержали более чем на 10 часов. Оба борта от компании «Победа». Рейс FV-6404 отложили на 10 часов, а FV-6418 перенесли на 17 часов.
Задержки также коснулись самолетов в Сочи, Калининград и Анталию. Рейсы были перенесены на 1-3 часа.
Ранее массовые задержки рейсов в Кольцово уже происходили на фоне ограничений воздушного пространства в Пулково из-за атаки БПЛА на Ленинградскую область. Тогда десятки рейсов по России, в том числе и в Екатеринбург, были перенесены или отменены, а аэропорты работали в усиленном режиме для нормализации расписания.
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