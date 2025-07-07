07 июля 2025

В Кольцово массово задерживают рейсы

В Кольцово задержали и отменили восемь рейсов
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Один из рейсов в Санкт-Петербург задержали на 17 часов
Один из рейсов в Санкт-Петербург задержали на 17 часов Фото:
новость из сюжета
Массовые задержки рейсов в российских аэропортах

В аэропорту Кольцово массово задерживают и отменяют рейсы. За эту ночь перенесли семь самолетов, а еще один пришлось отменить. Информация об этом следует из онлайн-табло авиагавани.

Единственный отмененный рейс был от компании «Аэрофлот» в Москву. Самолет должен был покинуть Екатеринбург еще в 14:55 7 июля, однако его перенесли на 01:00 8 июля, а после отменили. Задержки в шесть часов коснулись двух рейсов в Москву от этой же авиакомпании. Их вылет планируется около 06:00. 

Сразу два самолета в Санкт-Петербург задержали более чем на 10 часов. Оба борта от компании «Победа». Рейс FV-6404 отложили на 10 часов, а FV-6418 перенесли на 17 часов.

Задержки также коснулись самолетов в Сочи, Калининград и Анталию. Рейсы были перенесены на 1-3 часа.

Ранее массовые задержки рейсов в Кольцово уже происходили на фоне ограничений воздушного пространства в Пулково из-за атаки БПЛА на Ленинградскую область. Тогда десятки рейсов по России, в том числе и в Екатеринбург, были перенесены или отменены, а аэропорты работали в усиленном режиме для нормализации расписания.

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В аэропорту Кольцово массово задерживают и отменяют рейсы. За эту ночь перенесли семь самолетов, а еще один пришлось отменить. Информация об этом следует из онлайн-табло авиагавани. Единственный отмененный рейс был от компании «Аэрофлот» в Москву. Самолет должен был покинуть Екатеринбург еще в 14:55 7 июля, однако его перенесли на 01:00 8 июля, а после отменили. Задержки в шесть часов коснулись двух рейсов в Москву от этой же авиакомпании. Их вылет планируется около 06:00.  Сразу два самолета в Санкт-Петербург задержали более чем на 10 часов. Оба борта от компании «Победа». Рейс FV-6404 отложили на 10 часов, а FV-6418 перенесли на 17 часов. Задержки также коснулись самолетов в Сочи, Калининград и Анталию. Рейсы были перенесены на 1-3 часа. Ранее массовые задержки рейсов в Кольцово уже происходили на фоне ограничений воздушного пространства в Пулково из-за атаки БПЛА на Ленинградскую область. Тогда десятки рейсов по России, в том числе и в Екатеринбург, были перенесены или отменены, а аэропорты работали в усиленном режиме для нормализации расписания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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