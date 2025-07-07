Пермский край вошел в топ-20 перспективных регионов для строительства. Во вторую десятку также вошли Красноярский край, Республика Тыва, Бурятия, Ростовская, Амурская, Астраханская и Челябинская области, Якутия и Удмуртия. Об этом сообщили аналитики проекта о недвижимости «Движение.ру».
«Пермский край вошел в топ-20 рейтинга перспективных регионов для строительства. В исследовании было рассчитано 16 системных показателей. В их числе — динамика прироста или убыли населения, возрастная структура, доходы, обеспеченность жильем и себестоимость строительства», — сообщает издание «Известия».
В число лидирующих регионов вошли Краснодарский край, а также Московская, Свердловская, Тюменская, Сахалинская и Новосибирская области, Республика Татарстан, Приморский край и Ямало-Ненецкий автономный округ. Первое место в рейтинге заняла Ленинградская область.
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