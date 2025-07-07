07 июля 2025

Пермский край вошел в топ-20 перспективных регионов для строительства

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Во вторую десятку перспективных регионов для строительства вошел Пермский край
Во вторую десятку перспективных регионов для строительства вошел Пермский край Фото:

Пермский край вошел в топ-20 перспективных регионов для строительства. Во вторую десятку также вошли Красноярский край, Республика Тыва, Бурятия, Ростовская, Амурская, Астраханская и Челябинская области, Якутия и Удмуртия. Об этом сообщили аналитики проекта о недвижимости «Движение.ру».

«Пермский край вошел в топ-20 рейтинга перспективных регионов для строительства. В исследовании было рассчитано 16 системных показателей. В их числе — динамика прироста или убыли населения, возрастная структура, доходы, обеспеченность жильем и себестоимость строительства», — сообщает издание «Известия».

В число лидирующих регионов вошли Краснодарский край, а также Московская, Свердловская, Тюменская, Сахалинская и Новосибирская области, Республика Татарстан, Приморский край и Ямало-Ненецкий автономный округ. Первое место в рейтинге заняла Ленинградская область.

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Пермский край вошел в топ-20 перспективных регионов для строительства. Во вторую десятку также вошли Красноярский край, Республика Тыва, Бурятия, Ростовская, Амурская, Астраханская и Челябинская области, Якутия и Удмуртия. Об этом сообщили аналитики проекта о недвижимости «Движение.ру». «Пермский край вошел в топ-20 рейтинга перспективных регионов для строительства. В исследовании было рассчитано 16 системных показателей. В их числе — динамика прироста или убыли населения, возрастная структура, доходы, обеспеченность жильем и себестоимость строительства», — сообщает издание «Известия». В число лидирующих регионов вошли Краснодарский край, а также Московская, Свердловская, Тюменская, Сахалинская и Новосибирская области, Республика Татарстан, Приморский край и Ямало-Ненецкий автономный округ. Первое место в рейтинге заняла Ленинградская область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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