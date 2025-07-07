07 июля 2025

В Перми ревнивец чуть не зарубил топором нового возлюбленного своей бывшей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермяк из ревности ударил мужчину топором
Пермяк из ревности ударил мужчину топором Фото:

В Свердловском районе Перми 35-летний мужчина напал с топором на сожителя своей бывшей супруги из-за ревности. Происшествие произошло ночью 20 июня, когда злоумышленник проник на участок бывшей жены, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

«Установлено, что в ночное время 29 июня мужчина 1989 года рождения, находясь на территории домовладения бывшей супруги в Свердловском районе Перми, нанес ее сожителю удары топором в область головы. Он сделал это на почве личных неприязненных отношений и ревности к бывшей супруге», — сообщает telegram-канал регионального СК.

Очевидцы смогли вовремя остановить нападавшего и вызвать скорую помощь. Пострадавший получил необходимую медпомощь. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают сбор доказательств и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловском районе Перми 35-летний мужчина напал с топором на сожителя своей бывшей супруги из-за ревности. Происшествие произошло ночью 20 июня, когда злоумышленник проник на участок бывшей жены, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. «Установлено, что в ночное время 29 июня мужчина 1989 года рождения, находясь на территории домовладения бывшей супруги в Свердловском районе Перми, нанес ее сожителю удары топором в область головы. Он сделал это на почве личных неприязненных отношений и ревности к бывшей супруге», — сообщает telegram-канал регионального СК. Очевидцы смогли вовремя остановить нападавшего и вызвать скорую помощь. Пострадавший получил необходимую медпомощь. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают сбор доказательств и выясняют все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...