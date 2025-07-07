В Перми ревнивец чуть не зарубил топором нового возлюбленного своей бывшей

В Свердловском районе Перми 35-летний мужчина напал с топором на сожителя своей бывшей супруги из-за ревности. Происшествие произошло ночью 20 июня, когда злоумышленник проник на участок бывшей жены, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.
«Установлено, что в ночное время 29 июня мужчина 1989 года рождения, находясь на территории домовладения бывшей супруги в Свердловском районе Перми, нанес ее сожителю удары топором в область головы. Он сделал это на почве личных неприязненных отношений и ревности к бывшей супруге», — сообщает telegram-канал регионального СК.
Очевидцы смогли вовремя остановить нападавшего и вызвать скорую помощь. Пострадавший получил необходимую медпомощь. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают сбор доказательств и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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