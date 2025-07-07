В ХМАО бизнесмен незаконно поймал рыбы на 10 миллионов рублей

В Октябрьском районе ХМАО индивидуальный предприниматель незаконно выловил свыше 2,5 тонн рыбы, превысив объем, разрешенный Росрыболовством. Ущерб оценили почти в 10 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте прокуратуры ХМАО.
«Природоохранной прокуратурой в ходе надзорных мероприятий установлен факт добычи индивидуальным предпринимателем в Октябрьском районе водных биологических ресурсов больше установленного разрешениями Росрыболовства объема на 2,5 тонны. В результате незаконной добычи рыбы государству причинен ущерб на сумму свыше 9,7 млн рублей», — указано в публикации ведомства.
В Октябрьском районе ХМАО предприниматель выловил рыбы больше, чем разрешалось по документам, — превышение составило 2,5 тонны. Часть улова он продал. Природоохранная прокуратура провела проверку и установила факт нарушения. На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биоресурсов с причинением особо крупного ущерба. Сейчас расследование продолжается, дело находится на контроле прокуратуры.
Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО задержала двоих мужчин, которые вылавливали и продавали стерлядь и осетра, занесенных в Красную книгу. Своими действиями они нанесли ущерб водным биологическим ресурсам на сумму свыше 13 миллионов рублей.
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