Во второй день «Иннопрома» в Екатеринбурге ожидается визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Промышленную выставку глава правительства посещает с 2021 года. О чем говорил и что делал федеральный гость на Урале в предыдущие годы — в материале URA.RU.
Пандемия — двигатель цифровизации
В 2021 году Мишустин посвятил свое выступление тому, как коронавирус повлиял на российскую экономику. Тогда премьер-министр России отмечал, что пандемия подтолкнула отрасли к переходу на цифровые технологии.
Мишустин также отмечал, что цифровизация в России повлечет за собой и трансформацию системы образования. В тот год он поручил системе образования более гибко подстраиваться под нужды цифровой отрасли.
Презентация электробусов и антироссийские санкции
Один из самых коротких VIP-визитов в истории выставки Мишустин устроил в 2022 году: чуть больше четырех часов. Сначала Мишустин ознакомился с кратким отчетом о новом кампусе УрФУ, строительстве ЕКАД и продлении трассы Москва — Екатеринбург, обсудил с тогда еще губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым финансирование строительства деревни Универсиады-2023. Также на выставке председателю правительства показали новый электробус, квадрокоптер Gemini, он посетил павильоны Минпромторга РФ, Ростеха и Росатома.
После Михаил Мишустин принял участие в стратегической сессии «Иннопрома», где в ходе выступления поднял вопросы о реформе образования, антироссийских санкциях, ключевых задачах страны в области импортозамещения и новых мерах поддержки бизнеса. Кроме этого, премьер-министр встретился с коллегой из Казахстана Алиханом Смаиловым. Представители власти обсудили, что построят новую модель экономических отношений для сохранения сотрудничества.
Замена импорта и запуск производства беспилотников
В 2023 году во время обхода стендов Мишустину презентовали сварочный аппарат «УРАЛ-ТИГ 250», новые самолеты «Байкал» и «Ладога», российскую «Ласточку», новый троллейбус с увеличенным автономным ходом «Синара-6254», трехсекционный трамвай двустороннего движения 71-932 «Невский». Также глава правительства ознакомился с 3D-принтером, который используется в зоне специальной военной операции.
На пленарном заседании Михаил Мишустин заявил, что российская промышленность больше не будет работать с опорой на импорт зарубежных технологий. Отдельно он анонсировал запуск национального проекта по строительству беспилотников и обратил внимание, что завершаются работы по замене ряда зарубежных систем и агрегатов на отечественные разработки.
Курс на Ближний Восток и подготовка кадров для промышленности
Во время обхода стендов в 2024 году Мишустина удивляли суперсовременной системой очистки воды, продукцией завода «Узбекхиммаш», новым пикапом ST8, мобильным медицинским устройством для ультразвуковой диагностики, проектом «Верхнепышминский трамвай», первой цифровой платформой, которая управляет общественным транспортом. Еще Мишустин осмотрел водородный мобильный заправочный комплекс для БПЛА, беспилотник, работающий на водороде, промышленных роботов для производства.
На стратегической сессии глава правительства говорил о том, что главной задачей России сейчас является укрепление экономических связей со странами-партнерами, а также подчеркивал, что отечественная промышленность смогла выстоять, несмотря на введенный странами ЕС и США пакет санкций. Мишустин акцентировал внимание, что в нынешних реалиях стоит уделять внимание пополнению кадрами обрабатывающей промышленности.
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