Минторг Казахстана ответит на пошлины США

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан объявило о подготовке официального ответа на решение США ввести 25% пошлину на казахстанские товары. Это заявление было сделано после того, как президент США Дональд Трамп уведомил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о новых торговых мерах, которые вступят в силу с 1 августа 2025 года.
"В связи с введением США 25% пошлины на товары из Казахстана министерство торговли и интеграции Республики Казахстан готовит официальный ответ", — говорится в сообщении ведомства. Цитату приводит РИА Новости.
Ранее власти США предупреждали о возможности возвращения повышенных пошлин с 1 августа 2025 года, если торговые переговоры с рядом стран, включая Казахстан, не приведут к прогрессу. В апреле был введен 90-дневный мораторий на тарифы, однако после его истечения американская сторона объявила о введении новых мер для государств, не согласовавших условия сотрудничества.
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