Сегодня утром на парковке Москвы, расположенной на улице Бескудниковский бульвар, произошел крупный пожар площадью 40 метров. По сообщениям свидетелей, огонь охватил сразу несколько автомобилей, и столбы дыма были видны из различных районов столицы. Об этом сообщает МЧС Москвы.
«Во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре произошло возгорание восьми автомобилей», — написало ведомство в telegram-канале. К 9:17 утра пожар был полностью ликвидирован. На месте работали 8 сотрудников и 2 единицы техники МЧС России.
В ходе происшествия никто не пострадал, однако сгорели восемь автомобилей. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются, рассматриваются несколько версий — в том числе и поджог.
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