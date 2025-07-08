На московской парковке произошел пожар, огонь охватил автомобили

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МЧС потушили пожар на парковке в Москве
МЧС потушили пожар на парковке в Москве Фото:

Сегодня утром на парковке Москвы, расположенной на улице Бескудниковский бульвар, произошел крупный пожар площадью 40 метров. По сообщениям свидетелей, огонь охватил сразу несколько автомобилей, и столбы дыма были видны из различных районов столицы. Об этом сообщает МЧС Москвы.

«Во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре произошло возгорание восьми автомобилей», — написало ведомство в telegram-канале. К 9:17 утра пожар был полностью ликвидирован. На месте работали 8 сотрудников и 2 единицы техники МЧС России.

В ходе происшествия никто не пострадал, однако сгорели восемь автомобилей. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются, рассматриваются несколько версий — в том числе и поджог.

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Сегодня утром на парковке Москвы, расположенной на улице Бескудниковский бульвар, произошел крупный пожар площадью 40 метров. По сообщениям свидетелей, огонь охватил сразу несколько автомобилей, и столбы дыма были видны из различных районов столицы. Об этом сообщает МЧС Москвы. «Во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре произошло возгорание восьми автомобилей», — написало ведомство в telegram-канале. К 9:17 утра пожар был полностью ликвидирован. На месте работали 8 сотрудников и 2 единицы техники МЧС России. В ходе происшествия никто не пострадал, однако сгорели восемь автомобилей. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются, рассматриваются несколько версий — в том числе и поджог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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