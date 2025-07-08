Антициклон вернет жару в Челябинскую область

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В регионе значительно потеплеет и прекратятся осадки
В регионе значительно потеплеет и прекратятся осадки Фото:

В Челябинской области обширный антициклон принесет долгожданную жаркую погоду и минимальные осадки. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«Жаркую погоду на 9 июля определит обширный антициклон. Дневные температуры в регионе достигнут 23-28 градусов, ночные — 10-15 градусов, в низинах около семи градусов тепла», — уточнили метеорологи.

В регионе 9 июля ожидается переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, днём преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы могут достигать 12 метров в секунду. В Челябинске ночью 12-14, днем 25-27 градусов выше нуля.

Согласно информации, предоставленной сервисом «Гисметео», в Челябинске в период с 8 по 21 июля дожди ожидаются практически каждый день. Наиболее высокая температура воздуха прогнозируется на 10 июля.

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В Челябинской области обширный антициклон принесет долгожданную жаркую погоду и минимальные осадки. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Жаркую погоду на 9 июля определит обширный антициклон. Дневные температуры в регионе достигнут 23-28 градусов, ночные — 10-15 градусов, в низинах около семи градусов тепла», — уточнили метеорологи. В регионе 9 июля ожидается переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, днём преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы могут достигать 12 метров в секунду. В Челябинске ночью 12-14, днем 25-27 градусов выше нуля. Согласно информации, предоставленной сервисом «Гисметео», в Челябинске в период с 8 по 21 июля дожди ожидаются практически каждый день. Наиболее высокая температура воздуха прогнозируется на 10 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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