Звезда «Бумера» Мерзликин развелся с женой в День семьи

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Мерзликин официально развелся
Мерзликин официально развелся Фото:

Московский мировой суд сегодня, 8 июля, удовлетворил иск известного российского актера Андрея Мерзликина о расторжении брака с его супругой Анной. Об этом сообщил источник в судебной системе.

«Рассмотрено дело, брак расторгнут», — рассказал собеседник агентства РИА Новости. Актер был заявителем по данному иску. О том, что он подал на развод, стало известно в середине июня. Причина такого решения не сообщалась.

Андрей и Анна Мерзликины были женаты с 2006 года и воспитывали четверых детей. Новость о разводе пришла в День семьи, любви и верности, который отмечается в России. Андрей Мерзликин известен широкой публике благодаря роли Димона в фильме «Бумер», а также своей работой в таких проектах, как «Брестская крепость», «И снова здравствуйте», «Триггер», «Мосгаз», «Территория» и других. 

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. По традиции, пары, которые решили пожениться летом, стараются заключить браки именно в этот день.

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Московский мировой суд сегодня, 8 июля, удовлетворил иск известного российского актера Андрея Мерзликина о расторжении брака с его супругой Анной. Об этом сообщил источник в судебной системе. «Рассмотрено дело, брак расторгнут», — рассказал собеседник агентства РИА Новости. Актер был заявителем по данному иску. О том, что он подал на развод, стало известно в середине июня. Причина такого решения не сообщалась. Андрей и Анна Мерзликины были женаты с 2006 года и воспитывали четверых детей. Новость о разводе пришла в День семьи, любви и верности, который отмечается в России. Андрей Мерзликин известен широкой публике благодаря роли Димона в фильме «Бумер», а также своей работой в таких проектах, как «Брестская крепость», «И снова здравствуйте», «Триггер», «Мосгаз», «Территория» и других.  8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. По традиции, пары, которые решили пожениться летом, стараются заключить браки именно в этот день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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