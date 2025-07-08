Звезда «Бумера» Мерзликин развелся с женой в День семьи

Московский мировой суд сегодня, 8 июля, удовлетворил иск известного российского актера Андрея Мерзликина о расторжении брака с его супругой Анной. Об этом сообщил источник в судебной системе.
«Рассмотрено дело, брак расторгнут», — рассказал собеседник агентства РИА Новости. Актер был заявителем по данному иску. О том, что он подал на развод, стало известно в середине июня. Причина такого решения не сообщалась.
Андрей и Анна Мерзликины были женаты с 2006 года и воспитывали четверых детей. Новость о разводе пришла в День семьи, любви и верности, который отмечается в России. Андрей Мерзликин известен широкой публике благодаря роли Димона в фильме «Бумер», а также своей работой в таких проектах, как «Брестская крепость», «И снова здравствуйте», «Триггер», «Мосгаз», «Территория» и других.
8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. По традиции, пары, которые решили пожениться летом, стараются заключить браки именно в этот день.
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