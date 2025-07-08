Текслер с экс-мэром Миасса Ковальчуком обсудил помощь Челябинской области ЛНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер и Егор Ковальчук обсудили сотрудничество двух регионов
Алексей Текслер и Егор Ковальчук обсудили сотрудничество двух регионов Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился на «Иннопроме» с председателем правительства Луганской народной республики, экс-мэром Миасса Егором Ковальчуком. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Вчера было подписано соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие промышленного потенциала и укрепление межрегиональных связей между промышленными ведомствами Челябинской области и ЛНР. Стороны договорились усилить межрегиональную кооперацию и расширить связи между промышленными предприятиями регионов, повышая их инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность», — сообщили в пресс0слуджбе правительства области.

Промышленный комплекс Луганской народной республики активно развивается. Челябинская область, как один из сильнейших индустриальных регионов страны, готова делиться своим опытом в сфере металлургии, машиностроения и обрабатывающих производств.

Ковальчук стал главой правительства ЛНР в июле прошлого года. С мая 2023 по июль 2024 года он был мэром Миасса, получив приглашение на этот пост от Текслера. До этого Ковальчук работал вице-губернатором Челябинской области и курировал промышленность в регионе. Ранее он руководил департаментом ЖКХ и строительства ХМАО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился на «Иннопроме» с председателем правительства Луганской народной республики, экс-мэром Миасса Егором Ковальчуком. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Вчера было подписано соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие промышленного потенциала и укрепление межрегиональных связей между промышленными ведомствами Челябинской области и ЛНР. Стороны договорились усилить межрегиональную кооперацию и расширить связи между промышленными предприятиями регионов, повышая их инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность», — сообщили в пресс0слуджбе правительства области. Промышленный комплекс Луганской народной республики активно развивается. Челябинская область, как один из сильнейших индустриальных регионов страны, готова делиться своим опытом в сфере металлургии, машиностроения и обрабатывающих производств. Ковальчук стал главой правительства ЛНР в июле прошлого года. С мая 2023 по июль 2024 года он был мэром Миасса, получив приглашение на этот пост от Текслера. До этого Ковальчук работал вице-губернатором Челябинской области и курировал промышленность в регионе. Ранее он руководил департаментом ЖКХ и строительства ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...