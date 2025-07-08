Текслер с экс-мэром Миасса Ковальчуком обсудил помощь Челябинской области ЛНР

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился на «Иннопроме» с председателем правительства Луганской народной республики, экс-мэром Миасса Егором Ковальчуком. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Вчера было подписано соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие промышленного потенциала и укрепление межрегиональных связей между промышленными ведомствами Челябинской области и ЛНР. Стороны договорились усилить межрегиональную кооперацию и расширить связи между промышленными предприятиями регионов, повышая их инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность», — сообщили в пресс0слуджбе правительства области.
Промышленный комплекс Луганской народной республики активно развивается. Челябинская область, как один из сильнейших индустриальных регионов страны, готова делиться своим опытом в сфере металлургии, машиностроения и обрабатывающих производств.
Ковальчук стал главой правительства ЛНР в июле прошлого года. С мая 2023 по июль 2024 года он был мэром Миасса, получив приглашение на этот пост от Текслера. До этого Ковальчук работал вице-губернатором Челябинской области и курировал промышленность в регионе. Ранее он руководил департаментом ЖКХ и строительства ХМАО.
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