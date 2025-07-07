Определен перевозчик на временное обслуживание автобусов № 15 в Перми

В Перми определен временный перевозчик для автобусного маршрута № 15 «Южная—Центральный рынок». Победителем электронного аукциона стало общество с ограниченной ответственностью «Автомиг».
«В рамках заключенного договора перевозчик обязуется задействовать на маршруте в будние дни 21 автобус большого класса, по субботам — 15, а по воскресеньям и в праздничные дни — 13 единиц техники. Обслуживание линии будет осуществляться с 15 июля до ноября 2025 года», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на Министерство по регулированию контрактной системы Пермского края.
Согласно данным на портале госзакупок, на участие в аукционе была подана лишь одна заявка. Компания выразила готовность выполнить контракт по его стартовой стоимости — 96,2 млн рублей.
URA.RU сообщало, что изначально планировалось выпустить на маршрут № 15 с 1 июня автобусы особо большого класса. Долгосрочный контракт с ООО «Ярославская транспортная компания-2» был заключен еще в январе. Однако в мае перевозчик уведомил о задержках с поставкой автобусов заводом-изготовителем, причиной которых стали проблемы с сертификацией. В результате запуск работы был перенесен на осень.
ООО «Автомиг» было зарегистрировано в Московской области в 1997 году, а в 2025 году изменило юридический адрес на Чеченскую Республику. В настоящее время «Автомиг» обслуживает в Перми маршруты № 11, 15, 20, 45, 52, 55, 59 и 64.
Ранее федеральные перевозчики отказались от участия в конкурсах на обслуживание автобусных маршрутов Перми в ближайшие пять лет, сославшись на низкие тарифы и ужесточенные требования к подвижному составу. Сообщалось также, что «Автомиг» не планирует участвовать в новых конкурсах, а принадлежащие компании автобусы модели Lotos-105 будут направлены для работы в Архангельскую область.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!