ВС РФ уничтожили газо-энергетическую инфраструктуру ВСУ

Российские военные за последние сутки нанесли удары по объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«... нанесено поражение объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале министерства.
Кроме того, по данным Минобороны, в ходе боевых действий в зоне спецоперации подразделения ВСУ за сутки потеряли более 1,3 тысячи военнослужащих. В зоне ответственности группировки войск «Север» потери украинских сил достигли 185 человек. В районе действий «Запада» они превысили 205 военнослужащих. В секторе «Юг» сообщается о более чем 190 потерях, а в зоне ответственности объединения «Центр» — более 430. В направлении «Восток» количество потерь ВСУ составило до 215 человек, а на участке группировки «Днепр» — до 80 военнослужащих.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ ударили по пунктам комплектования ВСУ, а также ряду объектов, связанных с производством и хранением ударных беспилотников. В общей сложности удары были нанесены по 138 различным объектам. В министерстве подчеркнули, что для выполнения поставленных задач привлекались различные силы и средства, в том числе оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия российских группировок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.