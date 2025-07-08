Раскрыты личности водителя Lexus и пассажиров, утонувших в Нижнем Тагиле

За рулем черного Lexus, который вылетел с моста в водоем в Нижнем Тагиле был 19-летний Александр Сторожев. А на пассажирских сидениях — 20-летние подруги Анастасия Шадрина и Вероника Сватова.
По предварительным данным, ночью 8 июля молодые люди хотели записать видео для соцсетей, на котором машина подпрыгивает на повороте. Видео записывал их друг. Говорят, трюк Александр повторил минимум дважды. Но в последний раз он потерял управление, авто вылетело в воду.
Lexus принадлежит его отцу. Последний занимается бизнесом (установкой и ремонтом вентиляционных систем). От общения с корреспондентом он отказался.
«У Саши, возможно, были романтические отношения с Настей. Она рассказывала, что недавно влюбилась, но не раскрывала имени ухажера. Я думала, что речь о Саше, они часто были вместе с последнее время», — сказала URA.RU подруга погибшей. По ее словам, Шадрина работала официанткой в ресторане. Также известно, что пару лет назад у нее умер отец.
Вероника официально нигде не трудилась. По словам второго собеседника агентства, девушки дружили еще со школьных времен. Сейчас силовики разбираются в обстоятельствах случившегося.
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