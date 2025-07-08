Раскрыты личности водителя Lexus и пассажиров, утонувших в Нижнем Тагиле

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Машину подняли со дна тагильского водохранилища
Машину подняли со дна тагильского водохранилища Фото:
новость из сюжета
Lexus слетел с моста в Нижнем Тагиле, трое погибли

За рулем черного Lexus, который вылетел с моста в водоем в Нижнем Тагиле был 19-летний Александр Сторожев. А на пассажирских сидениях — 20-летние подруги Анастасия Шадрина и Вероника Сватова.

По предварительным данным, ночью 8 июля молодые люди хотели записать видео для соцсетей, на котором машина подпрыгивает на повороте. Видео записывал их друг. Говорят, трюк Александр повторил минимум дважды. Но в последний раз он потерял управление, авто вылетело в воду.

Lexus принадлежит его отцу. Последний занимается бизнесом (установкой и ремонтом вентиляционных систем). От общения с корреспондентом он отказался.

«У Саши, возможно, были романтические отношения с Настей. Она рассказывала, что недавно влюбилась, но не раскрывала имени ухажера. Я думала, что речь о Саше, они часто были вместе с последнее время», — сказала URA.RU подруга погибшей. По ее словам, Шадрина работала официанткой в ресторане. Также известно, что пару лет назад у нее умер отец.

Вероника официально нигде не трудилась. По словам второго собеседника агентства, девушки дружили еще со школьных времен. Сейчас силовики разбираются в обстоятельствах случившегося.

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За рулем черного Lexus, который вылетел с моста в водоем в Нижнем Тагиле был 19-летний Александр Сторожев. А на пассажирских сидениях — 20-летние подруги Анастасия Шадрина и Вероника Сватова. По предварительным данным, ночью 8 июля молодые люди хотели записать видео для соцсетей, на котором машина подпрыгивает на повороте. Видео записывал их друг. Говорят, трюк Александр повторил минимум дважды. Но в последний раз он потерял управление, авто вылетело в воду. Lexus принадлежит его отцу. Последний занимается бизнесом (установкой и ремонтом вентиляционных систем). От общения с корреспондентом он отказался. «У Саши, возможно, были романтические отношения с Настей. Она рассказывала, что недавно влюбилась, но не раскрывала имени ухажера. Я думала, что речь о Саше, они часто были вместе с последнее время», — сказала URA.RU подруга погибшей. По ее словам, Шадрина работала официанткой в ресторане. Также известно, что пару лет назад у нее умер отец. Вероника официально нигде не трудилась. По словам второго собеседника агентства, девушки дружили еще со школьных времен. Сейчас силовики разбираются в обстоятельствах случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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