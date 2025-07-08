Водитель Lexus, погубивший подруг в Нижнем Тагиле, получил права год назад

Житель Нижнего Тагила (Свердловская область) 19-летний Александр Сторожев, который погиб с подругами в ночной аварии, получил водительские права в августе прошлого года. Об этом URA.RU рассказал его знакомый.
«Саша получил права в середине августа. Ездил как и многие. Но мог и превысить [скорость]», — сказал собеседник агентства.
По данным URA.RU, машина принадлежит отцу Александра — местному бизнесмену Сергею. Lexus он купил около 11 месяцев назад, предположительно, в Москве.
Трагедия произошла ночью 8 июля. По предварительным данным, Сторожев и его 20-летние подруги Вероника и Анастасия решили записать видео, как иномарка подпрыгивает на повороте. Кадры записывал их товарищ. До смертельной аварии Сторожев несколько раз исполнил трюк. Но в последний раз машина вылетела в водоем. Авто и тела вытащили из воды только днем.
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