Школьник умер в санатории в Ленинградской области

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В одном из санаториев скончался шестиклассник
В одном из санаториев скончался шестиклассник Фото:

В пульмонологическом санатории Ленинградской области скончался школьник, проходивший лечение от астмы. Об этом сообщили осведомленные источники.

«Шестиклассник умер в одном из пульмонологических санаториев Ленинградской области», — пишут «Известия». Издание ссылается на свои источники.

По данным газеты, мальчик получал терапию в учреждении на протяжении четырех лет из-за хронического заболевания. В день трагедии ребенку внезапно стало трудно дышать, после чего он обратился за помощью к дежурным врачам.

Ребенку была проведена ингаляционная процедура, после чего он потерял сознание. Несмотря на попытки реанимации, предпринятые врачом, спасти мальчика не удалось.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следственные органы проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В начале июня в Астраханской области следственные органы начали проверку по факту гибели десятилетнего мальчика, который получил смертельный удар электрическим током. Трагический инцидент произошел во время сбора ягод на участке у бабушки, где ребенок находился в гостях.

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В пульмонологическом санатории Ленинградской области скончался школьник, проходивший лечение от астмы. Об этом сообщили осведомленные источники. «Шестиклассник умер в одном из пульмонологических санаториев Ленинградской области», — пишут «Известия». Издание ссылается на свои источники. По данным газеты, мальчик получал терапию в учреждении на протяжении четырех лет из-за хронического заболевания. В день трагедии ребенку внезапно стало трудно дышать, после чего он обратился за помощью к дежурным врачам. Ребенку была проведена ингаляционная процедура, после чего он потерял сознание. Несмотря на попытки реанимации, предпринятые врачом, спасти мальчика не удалось. В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следственные органы проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего. В начале июня в Астраханской области следственные органы начали проверку по факту гибели десятилетнего мальчика, который получил смертельный удар электрическим током. Трагический инцидент произошел во время сбора ягод на участке у бабушки, где ребенок находился в гостях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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