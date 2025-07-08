Школьник умер в санатории в Ленинградской области

В пульмонологическом санатории Ленинградской области скончался школьник, проходивший лечение от астмы. Об этом сообщили осведомленные источники.
«Шестиклассник умер в одном из пульмонологических санаториев Ленинградской области», — пишут «Известия». Издание ссылается на свои источники.
По данным газеты, мальчик получал терапию в учреждении на протяжении четырех лет из-за хронического заболевания. В день трагедии ребенку внезапно стало трудно дышать, после чего он обратился за помощью к дежурным врачам.
Ребенку была проведена ингаляционная процедура, после чего он потерял сознание. Несмотря на попытки реанимации, предпринятые врачом, спасти мальчика не удалось.
В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следственные органы проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.
В начале июня в Астраханской области следственные органы начали проверку по факту гибели десятилетнего мальчика, который получил смертельный удар электрическим током. Трагический инцидент произошел во время сбора ягод на участке у бабушки, где ребенок находился в гостях.
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