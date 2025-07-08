В Подмосковье перевернулся микроавтобус, пострадали 15 человек. Фото

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Водитель маршрутного микроавтобуса не справился с управлением (архивное фото)
Водитель маршрутного микроавтобуса не справился с управлением (архивное фото) Фото:

В Ступино Московской области перевернулся микроавтобус. В результате аварии пострадали 15 пассажиров. Об этом сообщает прокуратура области.

«В результате автобус перевернулся и в дорожной аварии пострадали 15 пассажиров», — говорится в официальном telegram-канале прокуратуры. Всем пострадавшим оперативно оказывается необходимая медицинская помощь.

Микроавтобус съехал в кювет и перевернулся
Микроавтобус съехал в кювет и перевернулся
Фото:

Авария случилась около 12:00 8 июля на автодороге в районе села Старая Ситня. Водитель маршрутного микроавтобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. Ступинская городская прокуратура взяла на контроль ход расследования обстоятельств ДТП. Заместитель городского прокурора Александр Черников лично присутствует на месте происшествия и координирует действия следственных органов.

Обновлено в 17:20:

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование пассажиров автобуса (статья 238 УК РФ).

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В Ступино Московской области перевернулся микроавтобус. В результате аварии пострадали 15 пассажиров. Об этом сообщает прокуратура области. «В результате автобус перевернулся и в дорожной аварии пострадали 15 пассажиров», — говорится в официальном telegram-канале прокуратуры. Всем пострадавшим оперативно оказывается необходимая медицинская помощь. Авария случилась около 12:00 8 июля на автодороге в районе села Старая Ситня. Водитель маршрутного микроавтобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. Ступинская городская прокуратура взяла на контроль ход расследования обстоятельств ДТП. Заместитель городского прокурора Александр Черников лично присутствует на месте происшествия и координирует действия следственных органов. Обновлено в 17:20: Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование пассажиров автобуса (статья 238 УК РФ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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