В Ступино Московской области перевернулся микроавтобус. В результате аварии пострадали 15 пассажиров. Об этом сообщает прокуратура области.
«В результате автобус перевернулся и в дорожной аварии пострадали 15 пассажиров», — говорится в официальном telegram-канале прокуратуры. Всем пострадавшим оперативно оказывается необходимая медицинская помощь.
Авария случилась около 12:00 8 июля на автодороге в районе села Старая Ситня. Водитель маршрутного микроавтобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. Ступинская городская прокуратура взяла на контроль ход расследования обстоятельств ДТП. Заместитель городского прокурора Александр Черников лично присутствует на месте происшествия и координирует действия следственных органов.
Обновлено в 17:20:
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование пассажиров автобуса (статья 238 УК РФ).
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