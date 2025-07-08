В Перми за попытку дачи взятки осужден статусный иностранный хирург

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Суд признал Бакытбека Кадыралиева виновным и оштрафовал на 700 тысяч рублей
Суд признал Бакытбека Кадыралиева виновным и оштрафовал на 700 тысяч рублей Фото:

Ленинский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении врача — сердечно-сосудистого хирурга ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Суханова» Бакытбека Кадыралиева. Ему инкриминировали покушение на дачу взятки должностному лицу.

«В январе 2025 года автомобиль Бакытбека Кадыралиева остановили сотрудники ДПС для проверки документов. У водителя имелись внешние признаки опьянения. Инспекторы потребовали пройти освидетельствование. Однако мужчина сымитировал выдох в алкотестер. После этого ему было предложено проехать в наркологический диспансер по улице Монастырской, где он вновь сымитировал выдох», — сообщает Ленинский районный суд Перми в соцсети «ВКонтакте».

Желая избежать наказания врач хотел дать взятку должностному лицу — одному из сопровождающих его инспекторов. 200 долларов США он предлагал сначала в служебном автомобиле, а затем и в наркодиспансере. Сотрудник принять взятку отказался и составил протокол об административном правонарушении.

В суде Кадыралиев полностью признал вину, пояснил, что раскаивается в содеянном, принес извинения обществу, сотруднику полка ДПС, а также медицинскому сообществу, частью которого он является.

Суд признал Бакытбека Кадыралиева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ. И назначил хирургу наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей.

Бакытбек Кадыралиев известен как талантливый врач. Одна из последних уникальных операций была проведена им полуторагодовалому мальчику из Киргизии. У ребенка была запущенная стадия порока сердца, но хирург спас его.

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Ленинский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении врача — сердечно-сосудистого хирурга ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Суханова» Бакытбека Кадыралиева. Ему инкриминировали покушение на дачу взятки должностному лицу. «В январе 2025 года автомобиль Бакытбека Кадыралиева остановили сотрудники ДПС для проверки документов. У водителя имелись внешние признаки опьянения. Инспекторы потребовали пройти освидетельствование. Однако мужчина сымитировал выдох в алкотестер. После этого ему было предложено проехать в наркологический диспансер по улице Монастырской, где он вновь сымитировал выдох», — сообщает Ленинский районный суд Перми в соцсети «ВКонтакте». Желая избежать наказания врач хотел дать взятку должностному лицу — одному из сопровождающих его инспекторов. 200 долларов США он предлагал сначала в служебном автомобиле, а затем и в наркодиспансере. Сотрудник принять взятку отказался и составил протокол об административном правонарушении. В суде Кадыралиев полностью признал вину, пояснил, что раскаивается в содеянном, принес извинения обществу, сотруднику полка ДПС, а также медицинскому сообществу, частью которого он является. Суд признал Бакытбека Кадыралиева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ. И назначил хирургу наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей. Бакытбек Кадыралиев известен как талантливый врач. Одна из последних уникальных операций была проведена им полуторагодовалому мальчику из Киргизии. У ребенка была запущенная стадия порока сердца, но хирург спас его.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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