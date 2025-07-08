«Lexus ему доверяли»: друзья рассказали о парне, утонувшем с подругами в Нижнем Тагиле после аварии

Житель Нижнего Тагила (Свердловская область) 19-летний Александр Сторожев, утонувший после ДТП с двумя подругами, был профессиональным велогонщиком. Права на машину он получил 11 месяцев назад, и родители доверяли ему черный Lexus, сказали URA.RU его друзья.
«Саша и мухи не обидит. Он всегда приходил на помощь, сам работал и зарабатывал. Стремился к лучшему», — сказала первая собеседница агентства.
Другая подруга добавила, что Сторожев увлекся велогонками еще в школе. Он участвовал в различных первенствах в РФ. В 2019-м Александр завоевал первое место в категории «юноши 2005-2006» на соревнованиях в столице Урала. А в прошлом году он победил в командном спринте в Санкт-Петербурге.
«Он часто брал [Lexus] у отца. Водительские права были, ему доверяли эту машину», — заявила третья собеседница агентства.
Трагедия произошла ночью 8 июля. По предварительным данным, Сторожев с подругами Анастасией и Вероникой катались по улицам города и решили записать экстремальную езду на видео. Мужчина разогнался, чтобы подпрыгнуть на повороте, но не справился с управлением, и иномарка вылетела в водоем. Тела и машину достали лишь днем.
Известно, что отец парня — владелец машины — занимается бизнесом, связанным с вентиляционной системой. Он отказался от комментариев. Анастасия работала официанткой, с Вероникой она дружила со школьной парты. Подробнее о смертельной аварии, — в сюжете URA.RU.
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