Не заблудиться бы: в Рощино поменяли маршруты для пассажиров

Чтобы добраться до самолета нужно пройти в новый терминал
В Рощино изменилось расположение выходов на посадку, их переместили в новый терминал. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.
«Изменилось расположение выходов на посадку. Теперь они находятся в новом терминале. Войдите в старый корпус аэровокзала, зарегистрируйтесь на рейс, перейдите в новый терминал по коридору возле первой стойки регистрации», — поясняют в аэропорту.
Затем пассажирам нужно подняться на второй этаж и пройти досмотр. Ранее URA.RU писало, что в Рощино открыли комнаты для мам с детьми.
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