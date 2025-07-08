Не заблудиться бы: в Рощино поменяли маршруты для пассажиров

В тюменском аэропорту Рощино изменили места выхода на посадку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чтобы добраться до самолета нужно пройти в новый терминал
Чтобы добраться до самолета нужно пройти в новый терминал Фото:

В Рощино изменилось расположение выходов на посадку, их переместили в новый терминал. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

«Изменилось расположение выходов на посадку. Теперь они находятся в новом терминале. Войдите в старый корпус аэровокзала, зарегистрируйтесь на рейс, перейдите в новый терминал по коридору возле первой стойки регистрации», — поясняют в аэропорту.

Затем пассажирам нужно подняться на второй этаж и пройти досмотр. Ранее URA.RU писало, что в Рощино открыли комнаты для мам с детьми.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Рощино изменилось расположение выходов на посадку, их переместили в новый терминал. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани. «Изменилось расположение выходов на посадку. Теперь они находятся в новом терминале. Войдите в старый корпус аэровокзала, зарегистрируйтесь на рейс, перейдите в новый терминал по коридору возле первой стойки регистрации», — поясняют в аэропорту. Затем пассажирам нужно подняться на второй этаж и пройти досмотр. Ранее URA.RU писало, что в Рощино открыли комнаты для мам с детьми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...