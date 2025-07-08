«Записывали видео пару раз»: что известно о гибели молодых людей на Lexus в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в ночь на 8 июля черный Lexus улетел в водоем с 19-летним Александр Сторожевым и 20-летними пассажирами Анастасией и Вероникой. Предварительно, молодые люди записывали видео с экстремальной ездой, но иномарку выбросило в пруд. URA.RU рассказывает все, что известно о трагедии.
Александр катался с девушками по ночному городу. С ними был еще один мужчина. Предположительно, когда молодые люди решили записать видео, он стал оператором. «Говорят, что они пару раз пытались записать видео. Хотели, чтобы машина подпрыгнула на повороте. Говорят, это сейчас популярно в соцсетях», — сказала URA.RU знакомая погибших.
Перед трагедией Сторожев якобы чуть не влетел в мотоцикл, который ехал впереди. «Байкер, возможно, спас жизнь другому водителю, который ехал впереди. Судя по видео, Lexus мог врезаться в него на повороте, но водитель сбавил скорость, увидев байк», — думает источник агентства.
Тела девушек и парня достали из воды лишь днем 8 июля. Говорят, что иномарка принадлежит его отцу — местному бизнесмену Сергею, который занимается ремонтом систем вентиляций. Сам Александр, по словам друзей, профессиональный велогонщик. Этим спортом он занимается со школы. Участвовал в различных соревнованиях в разных городах РФ, завоевывал призовые места.
Вероника и Анастасия дружили со школьной парты. Последняя недавно сняла квартиру, съехав от родителей. Она работала официанткой в ресторане. Судя по ее соцсетям, была фанаткой рэпера Гуфа, и недавно ездила на его концерт в Санкт-Петербург. Вероника нигде не трудилась.
По слухам, одна из девушек якобы была беременна. Их друзья не подтверждают эти сведения. Кроме того, у одной из них мог быть роман с Александром.
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