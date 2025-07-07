В Сургуте начали подготовку к строительству дороги ко второму мосту через Обь

В Сургуте (ХМАО) началась активная фаза подготовки к строительству дороги, которая соединит Нижневартовское шоссе с будущим мостом через Обь. Об этом сообщил мэр города Максим Слепов на пресс-конференции, где присутствовал корреспондент URA.RU.
«В ближайшие месяцы должен состояться конкурс на Восточный объезд, на Нижневартовское шоссе. Сейчас идет трассировка дороги, выкуп зданий на территории, где она будет расположена, решаются вопросы с собственниками, — рассказал глава города.
Речь идет о продолжении Нижневартовского шоссе. Участок свяжет Нефтеюганское шоссе с Восточной объездной дорогой и станет прямым выездом к будущему мосту через Обь.
По словам Слепова, проект предусматривает масштабное дорожное строительство сроком на несколько лет. Оно необходимо для того, чтобы разгрузить центр города и обеспечить прямой выезд к новому мосту, который планируют сдать в четвертом квартале 2025 года.
Ранее URA.RU писало, что власти Сургута планируют расширить дорожную сеть и парковки в районе будущего железнодорожного вокзала. Также рядом появится новый транспортный узел для удобных пересадок на междугородние автобусы.
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