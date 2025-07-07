07 июля 2025

В Сургуте начали подготовку к строительству дороги ко второму мосту через Обь

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорогу ко второму мосту через Обь в Сургуте начнут строить в 2025 году
Дорогу ко второму мосту через Обь в Сургуте начнут строить в 2025 году Фото:

В Сургуте (ХМАО) началась активная фаза подготовки к строительству дороги, которая соединит Нижневартовское шоссе с будущим мостом через Обь. Об этом сообщил мэр города Максим Слепов на пресс-конференции, где присутствовал корреспондент URA.RU.

«В ближайшие месяцы должен состояться конкурс на Восточный объезд, на Нижневартовское шоссе. Сейчас идет трассировка дороги, выкуп зданий на территории, где она будет расположена, решаются вопросы с собственниками, — рассказал глава города.

Речь идет о продолжении Нижневартовского шоссе. Участок свяжет Нефтеюганское шоссе с Восточной объездной дорогой и станет прямым выездом к будущему мосту через Обь.

По словам Слепова, проект предусматривает масштабное дорожное строительство сроком на несколько лет. Оно необходимо для того, чтобы разгрузить центр города и обеспечить прямой выезд к новому мосту, который планируют сдать в четвертом квартале 2025 года.

Ранее URA.RU писало, что власти  Сургута планируют расширить дорожную сеть и парковки в районе будущего железнодорожного вокзала. Также рядом появится новый транспортный узел для удобных пересадок на междугородние автобусы. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) началась активная фаза подготовки к строительству дороги, которая соединит Нижневартовское шоссе с будущим мостом через Обь. Об этом сообщил мэр города Максим Слепов на пресс-конференции, где присутствовал корреспондент URA.RU. «В ближайшие месяцы должен состояться конкурс на Восточный объезд, на Нижневартовское шоссе. Сейчас идет трассировка дороги, выкуп зданий на территории, где она будет расположена, решаются вопросы с собственниками, — рассказал глава города. Речь идет о продолжении Нижневартовского шоссе. Участок свяжет Нефтеюганское шоссе с Восточной объездной дорогой и станет прямым выездом к будущему мосту через Обь. По словам Слепова, проект предусматривает масштабное дорожное строительство сроком на несколько лет. Оно необходимо для того, чтобы разгрузить центр города и обеспечить прямой выезд к новому мосту, который планируют сдать в четвертом квартале 2025 года. Ранее URA.RU писало, что власти  Сургута планируют расширить дорожную сеть и парковки в районе будущего железнодорожного вокзала. Также рядом появится новый транспортный узел для удобных пересадок на междугородние автобусы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...