07 июля 2025

Власти Сургута раскрыли планы по строительству нового железнодорожного вокзала

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На новом ж-д вокзале Сургута расширят парковки и построят теплый переход через пути
На новом ж-д вокзале Сургута расширят парковки и построят теплый переход через пути Фото:

Власти Сургута совместно с РЖД работают над проектом обустройства инфраструктуры вокруг будущего железнодорожного вокзала. За железнодорожными путями планируют сделать пересадочный узел для междугородних автобусов и построить к нему теплый переход из здания. Также мэрия собирается расширить парковки у вокзала. Об этом сообщил глава Сургута Максим Слепов на пресс-конференции, где присутствовал корреспондент URA.RU.

«Решить проблему лишней нагрузки на центр города поможет пересадочный узел за железной дорогой. Чтобы туда было удобно добираться, совместно с РЖД мы проектируем теплый переход через пути. Также рассматриваем расширение парковочных пространств рядом с будущим вокзалом, чтобы ни жители близлежащих домов, ни гости города не испытывали неудобств», — отметил Слепов.

По словам мэра, площадка для будущего пересадочного пункта уже определена, и сейчас идет подготовка всей документации. Проектированием теплого перехода занимаются РЖД — компания уже подтвердила свою готовность реализовать этот проект.

Слепов подчеркнул, что городская администрация делает все возможное, чтобы работы по созданию пересадочного узла, самого вокзала и сопутствующей инфраструктуры шли параллельно. Это позволит синхронизировать строительство и быстрее запустить новый транспортный хаб.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) возобновили работы по возведению нового железнодорожного вокзала. Уже демонтировано старое здание, установлен временный павильон для пассажиров, выполнена подготовка фундамента.

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Власти Сургута совместно с РЖД работают над проектом обустройства инфраструктуры вокруг будущего железнодорожного вокзала. За железнодорожными путями планируют сделать пересадочный узел для междугородних автобусов и построить к нему теплый переход из здания. Также мэрия собирается расширить парковки у вокзала. Об этом сообщил глава Сургута Максим Слепов на пресс-конференции, где присутствовал корреспондент URA.RU. «Решить проблему лишней нагрузки на центр города поможет пересадочный узел за железной дорогой. Чтобы туда было удобно добираться, совместно с РЖД мы проектируем теплый переход через пути. Также рассматриваем расширение парковочных пространств рядом с будущим вокзалом, чтобы ни жители близлежащих домов, ни гости города не испытывали неудобств», — отметил Слепов. По словам мэра, площадка для будущего пересадочного пункта уже определена, и сейчас идет подготовка всей документации. Проектированием теплого перехода занимаются РЖД — компания уже подтвердила свою готовность реализовать этот проект. Слепов подчеркнул, что городская администрация делает все возможное, чтобы работы по созданию пересадочного узла, самого вокзала и сопутствующей инфраструктуры шли параллельно. Это позволит синхронизировать строительство и быстрее запустить новый транспортный хаб. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) возобновили работы по возведению нового железнодорожного вокзала. Уже демонтировано старое здание, установлен временный павильон для пассажиров, выполнена подготовка фундамента.
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