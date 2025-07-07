Власти Сургута раскрыли планы по строительству нового железнодорожного вокзала

Власти Сургута совместно с РЖД работают над проектом обустройства инфраструктуры вокруг будущего железнодорожного вокзала. За железнодорожными путями планируют сделать пересадочный узел для междугородних автобусов и построить к нему теплый переход из здания. Также мэрия собирается расширить парковки у вокзала. Об этом сообщил глава Сургута Максим Слепов на пресс-конференции, где присутствовал корреспондент URA.RU.
«Решить проблему лишней нагрузки на центр города поможет пересадочный узел за железной дорогой. Чтобы туда было удобно добираться, совместно с РЖД мы проектируем теплый переход через пути. Также рассматриваем расширение парковочных пространств рядом с будущим вокзалом, чтобы ни жители близлежащих домов, ни гости города не испытывали неудобств», — отметил Слепов.
По словам мэра, площадка для будущего пересадочного пункта уже определена, и сейчас идет подготовка всей документации. Проектированием теплого перехода занимаются РЖД — компания уже подтвердила свою готовность реализовать этот проект.
Слепов подчеркнул, что городская администрация делает все возможное, чтобы работы по созданию пересадочного узла, самого вокзала и сопутствующей инфраструктуры шли параллельно. Это позволит синхронизировать строительство и быстрее запустить новый транспортный хаб.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) возобновили работы по возведению нового железнодорожного вокзала. Уже демонтировано старое здание, установлен временный павильон для пассажиров, выполнена подготовка фундамента.
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