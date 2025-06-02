Губернатор ХМАО доложил вице-премьеру о стыковке пролетов моста через Обь в Сургуте. Видео

Губернатор ХМАО доложил Хуснуллину о стыковке пролетов второго моста через Обь

03 июня 2025 в 17:22 Размер текста - 17 +

В Сургуте соединили пролеты нового моста через Обь Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор Югры Руслан Кухарук выступил перед вице-премьером России Маратом Хуснуллиным в ходе церемонии стыковки пролетов второго моста через Обь в Сургуте. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи с участием представителей федерального правительства. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Сегодня действительно знаменательный день — завершается один из самых ответственных этапов строительства мостового перехода через реку Обь в районе Сургута. Мы соединяем два берега. Это стало возможным благодаря напряженной и слаженной работе большого числа профессионалов. Мост имеет стратегическое значение не только для Югры, но и для всей страны, так как станет связующим звеном в транспортной системе между регионами», — заявил Кухарук в начале своего выступления. Он подчеркнул, что мост будет играть ключевую роль в развитии нефтегазовой отрасли и освоении Арктики, а также в обеспечении работы Северного морского пути. По словам главы региона, проект значительно укрепит транспортную и энергетическую безопасность России. Кухарук поблагодарил президента Владимира Путина, правительство и лично Хуснуллина за поддержку как этого, так и других инфраструктурных проектов в Югре. Отдельные слова признательности прозвучали в адрес мостостроителей: благодаря их труду строительство идет с опережением графика. «Мы надеемся, что строители, как и прежде, будут следовать высоким традициям и завершат основные работы уже в этом году. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год, но при текущих темпах мы рассчитываем сделать это раньше. Пользуясь случаем, приглашаю вас на торжественное открытие полноценного мостового перехода», — добавил губернатор. В своей приветственной речи Хуснуллин выразил особую благодарность губернатору ХМАО и его команде. «Новый мост обеспечит дальнейшее развитие и транспортную безопасность топливно-энергетического комплекса страны, а также станет частью формируемого коридора Тюмень — Сургут — Надым — Салехард. Президент поручил реализовать этот проект, и правительство обеспечило его софинансирование. Основную финансовую нагрузку взяло на себя руководство Югры, и я благодарю коллег за это. Благодаря командной работе и профессионализму строителей, объект возводится с опережением графика», — сказал вице-премьер. По его словам, действующий мост в районе Сургута давно перегружен: движение по нему в 3–4 раза превышает расчетную нагрузку. Благодаря поддержке Минфина России, в прошлом году было выделено опережающее финансирование, чтобы ускорить реализацию проекта. В строительстве участвуют 23 организации, задействовано более 1000 человек. В завершение церемонии Хуснуллин дал команду приступить к завершающей надвижке пролетов моста. Ранее URA.RU писало, что второй мост через Обь строится с 2022 года, а его протяженность с подходами составляет более 45 километров. Объект должен существенно разгрузить Югорский мост и обеспечить стабильную логистику для всего региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Югры Руслан Кухарук выступил перед вице-премьером России Маратом Хуснуллиным в ходе церемонии стыковки пролетов второго моста через Обь в Сургуте. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи с участием представителей федерального правительства. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Сегодня действительно знаменательный день — завершается один из самых ответственных этапов строительства мостового перехода через реку Обь в районе Сургута. Мы соединяем два берега. Это стало возможным благодаря напряженной и слаженной работе большого числа профессионалов. Мост имеет стратегическое значение не только для Югры, но и для всей страны, так как станет связующим звеном в транспортной системе между регионами», — заявил Кухарук в начале своего выступления. Он подчеркнул, что мост будет играть ключевую роль в развитии нефтегазовой отрасли и освоении Арктики, а также в обеспечении работы Северного морского пути. По словам главы региона, проект значительно укрепит транспортную и энергетическую безопасность России. Кухарук поблагодарил президента Владимира Путина, правительство и лично Хуснуллина за поддержку как этого, так и других инфраструктурных проектов в Югре. Отдельные слова признательности прозвучали в адрес мостостроителей: благодаря их труду строительство идет с опережением графика. «Мы надеемся, что строители, как и прежде, будут следовать высоким традициям и завершат основные работы уже в этом году. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год, но при текущих темпах мы рассчитываем сделать это раньше. Пользуясь случаем, приглашаю вас на торжественное открытие полноценного мостового перехода», — добавил губернатор. В своей приветственной речи Хуснуллин выразил особую благодарность губернатору ХМАО и его команде. «Новый мост обеспечит дальнейшее развитие и транспортную безопасность топливно-энергетического комплекса страны, а также станет частью формируемого коридора Тюмень — Сургут — Надым — Салехард. Президент поручил реализовать этот проект, и правительство обеспечило его софинансирование. Основную финансовую нагрузку взяло на себя руководство Югры, и я благодарю коллег за это. Благодаря командной работе и профессионализму строителей, объект возводится с опережением графика», — сказал вице-премьер. По его словам, действующий мост в районе Сургута давно перегружен: движение по нему в 3–4 раза превышает расчетную нагрузку. Благодаря поддержке Минфина России, в прошлом году было выделено опережающее финансирование, чтобы ускорить реализацию проекта. В строительстве участвуют 23 организации, задействовано более 1000 человек. В завершение церемонии Хуснуллин дал команду приступить к завершающей надвижке пролетов моста. Ранее URA.RU писало, что второй мост через Обь строится с 2022 года, а его протяженность с подходами составляет более 45 километров. Объект должен существенно разгрузить Югорский мост и обеспечить стабильную логистику для всего региона.