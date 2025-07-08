Путин назвал поддержку многодетных семей приоритетом в России

Президент России Владимир Путин назвал поддержку больших и крепких многодетных семей одним из ключевых приоритетов страны. Об этом говорится в его обращении к участникам Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца», который будет проходить в Национальном центре «Россия».
«Поддержка большой и крепкой многодетной семьи — наш безусловный стратегический приоритет. Это вопрос будущего народа России», — отметил Путин в обращении. Текст опубликован на сайте Кремля.
По словам президента, необходимо продолжать результативную реализацию демографических, экономических и социальных инициатив. Следует усиливать продуктивное взаимодействие между органами власти всех уровней, а также общественными и религиозными организациями.
Путин подчеркнул, что Всероссийский свадебный фестиваль проходит уже во второй раз и за это время приобрел значительную популярность и собственные традиции. Особое значение глава государства придал главному событию мероприятия — церемонии бракосочетания, в которой в этом году принимают участие более 200 пар со всей страны.
Глава РФ пожелал молодым семьям сохранять взаимопонимание, уважение, доверие и ценить семейные традиции, переданные предками. По его словам, такие ценности, как забота о детях, почитание старших и святость материнства, должны оставаться основой российской семьи. Президент поздравил всех участников фестиваля с праздником и пожелал им счастья, здоровья и благополучия.
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