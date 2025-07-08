Путин назвал поддержку многодетных семей приоритетом в России

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Путин назвал поддержку крепкой многодетной семьи приоритетом
Путин назвал поддержку крепкой многодетной семьи приоритетом Фото:

Президент России Владимир Путин назвал поддержку больших и крепких многодетных семей одним из ключевых приоритетов страны. Об этом говорится в его обращении к участникам Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца», который будет проходить в Национальном центре «Россия».

«Поддержка большой и крепкой многодетной семьи — наш безусловный стратегический приоритет. Это вопрос будущего народа России», — отметил Путин в обращении. Текст опубликован на сайте Кремля.

По словам президента, необходимо продолжать результативную реализацию демографических, экономических и социальных инициатив. Следует усиливать продуктивное взаимодействие между органами власти всех уровней, а также общественными и религиозными организациями.

Путин подчеркнул, что Всероссийский свадебный фестиваль проходит уже во второй раз и за это время приобрел значительную популярность и собственные традиции. Особое значение глава государства придал главному событию мероприятия — церемонии бракосочетания, в которой в этом году принимают участие более 200 пар со всей страны.

Глава РФ пожелал молодым семьям сохранять взаимопонимание, уважение, доверие и ценить семейные традиции, переданные предками. По его словам, такие ценности, как забота о детях, почитание старших и святость материнства, должны оставаться основой российской семьи. Президент поздравил всех участников фестиваля с праздником и пожелал им счастья, здоровья и благополучия.

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Президент России Владимир Путин назвал поддержку больших и крепких многодетных семей одним из ключевых приоритетов страны. Об этом говорится в его обращении к участникам Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца», который будет проходить в Национальном центре «Россия». «Поддержка большой и крепкой многодетной семьи — наш безусловный стратегический приоритет. Это вопрос будущего народа России», — отметил Путин в обращении. Текст опубликован на сайте Кремля. По словам президента, необходимо продолжать результативную реализацию демографических, экономических и социальных инициатив. Следует усиливать продуктивное взаимодействие между органами власти всех уровней, а также общественными и религиозными организациями. Путин подчеркнул, что Всероссийский свадебный фестиваль проходит уже во второй раз и за это время приобрел значительную популярность и собственные традиции. Особое значение глава государства придал главному событию мероприятия — церемонии бракосочетания, в которой в этом году принимают участие более 200 пар со всей страны. Глава РФ пожелал молодым семьям сохранять взаимопонимание, уважение, доверие и ценить семейные традиции, переданные предками. По его словам, такие ценности, как забота о детях, почитание старших и святость материнства, должны оставаться основой российской семьи. Президент поздравил всех участников фестиваля с праздником и пожелал им счастья, здоровья и благополучия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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