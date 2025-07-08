На Ставрополье горит пшеничное поле, огонь угрожает домам

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Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется (архивное фото)
Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется (архивное фото) Фото:

В селе Старомарьевка Ставропольского края разгорелся крупный пожар на пшеничном поле. Об этом сообщает МЧС края.

«Огнеборцы МЧС Ставрополья ликвидируют пожар в селе Старомарьевка», — говорится в официальном telegram-канале МЧС. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется, существует угроза перехода пламени на частные домовладения.

На месте происшествия работают 12 специалистов МЧС и 4 единицы пожарной техники. Площадь возгорания уточняется. Для координации действий и воздушной разведки к тушению пожара привлечен расчет беспилотной авиации Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю.

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В селе Старомарьевка Ставропольского края разгорелся крупный пожар на пшеничном поле. Об этом сообщает МЧС края. «Огнеборцы МЧС Ставрополья ликвидируют пожар в селе Старомарьевка», — говорится в официальном telegram-канале МЧС. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется, существует угроза перехода пламени на частные домовладения. На месте происшествия работают 12 специалистов МЧС и 4 единицы пожарной техники. Площадь возгорания уточняется. Для координации действий и воздушной разведки к тушению пожара привлечен расчет беспилотной авиации Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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