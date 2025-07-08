На Ставрополье горит пшеничное поле, огонь угрожает домам

В селе Старомарьевка Ставропольского края разгорелся крупный пожар на пшеничном поле. Об этом сообщает МЧС края.
«Огнеборцы МЧС Ставрополья ликвидируют пожар в селе Старомарьевка», — говорится в официальном telegram-канале МЧС. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется, существует угроза перехода пламени на частные домовладения.
На месте происшествия работают 12 специалистов МЧС и 4 единицы пожарной техники. Площадь возгорания уточняется. Для координации действий и воздушной разведки к тушению пожара привлечен расчет беспилотной авиации Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю.
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