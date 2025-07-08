После периода умеренной прохлады в Москве установилась аномально высокая температура, что привело к обновлению температурных рекордов. В столичном регионе фиксируется жара, способная превзойти рекорд 1996 года. Об этом URA.RU сообщила синоптик Татьяна Позднякова.
По словам эксперта, с 8 по 10 июля дневная температура воздуха будет находиться в пределах 28–30 градусов. Во вторник, 8 июля, столбики термометров поднялись до +32 градусов. Это превышает температурные показатели в Сочи, где зафиксировано +29 градусов. Однако в столице прошли сильные ливни. Что известно о погодном апокалипсисе в Москве, Подмосковье и Верхневолжье — в материале URA.RU.
Москва
В Москве также кратковременное ухудшение погодных условий сопровождалось ливневыми осадками, местами отмечался град. Однако погодная аномалия не оказала существенного влияния на уровень жары в городе. МЧС ранее предупреждало, что начиная с 12:00 сегодняшнего дня в Москве прогнозируются сильные дожди, грозы, выпадение града и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.
По данным метеорологов, сегодняшний день стал самым теплым с начала года: столбики термометров поднялись до отметки +29,4 градуса. Позднее температура воздуха возросла до +32 градусов.
Подмосковье
Клин
В городе Клин Московской области произошел мощный шторм, в результате которого на припаркованный автомобиль упало дерево. Скорость порывов ветра достигала 19 метров в секунду. Согласно информации Московского регионального лесничества, высота верхней границы кучево-дождевых облаков составляла от 12 до 14 километров. В регионе были зафиксированы локальные ливни, грозы и град. Основное направление движения опасных явлений погоды составляло 47 градусов.
Переделкино
Кроме того, в результате неблагоприятных погодных условий в районе Переделкино дерево упало, перегородив проезжую часть и повредив ограждение. Водители, несмотря на сложившуюся ситуацию, продолжают движение, объезжая препятствие, поскольку не намерены дожидаться его ликвидации.
Верхневолжье
Костромская область
Кроме того, в Костромской области Верхневолжья тоже прошел сильный шторм. В результате порывистого ветра в Костроме было повалено дерево. Информации о других разрушениях пока нет.
Ярославская область
Также сильный шторм был зафиксирован в Ярославской области. В поселке Красный Бор мощные порывы ветра полностью разрушили детскую площадку.
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