В Москву идет пекло, которого не было 30 лет: прогноз погоды на неделю

Синоптик Позднякова: жара в столице повторит рекорд 1996 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперты рассказали о прогнозе погоды в Москве на неделю
Эксперты рассказали о прогнозе погоды в Москве на неделю Фото:

После легкой и приятной прохлады погода в столице бьет температурные рекорды. Аномальная жара в Москве и Московской области может побить рекорд 1996 года. URA.RU обсудило с синоптиком Татьяной Поздняковой — какая погода будет в столице России с 7 по 13 июля.

Какую погоду ждать 7 июля в Москве

По словам синоптика, понедельник станет очень теплым днем в столице. 7 июля температура окажется на 5-7 градусов выше климатической нормы и поднимется до 27-29 градусов.

«В ближайшую неделю температура либо повторит рекорд 1996 года, либо побьет его», — отметил синоптик. «Такая погода опасна для пожилых, беременных и метеочувствительных людей из-за низкого содержания кислорода в воздухе».

Какую погоду ждать 8 — 10 июля в Москве

Завтра, 8 июля, прогнозируемые грозовые осадки в столице не только уменьшат степень теплового воздействия, но и обновят состав воздуха.

В связи с экстремально высокими температурами воздуха специалисты Гидрометцентра ввели особый режим предупреждения до 10 июля. Установлен «оранжевый» статус опасности, который является одним из наиболее серьезных в классификации метеорологических угроз.

В этот период, с 8 по 10 июля, температура воздуха составит 28-30 градусов днем. «Также в Москве и Подмосковье остается вероятность кратковременных дождей и гроз во второй половине дня», — предупредила жителей и гостей столицы Татьяна Позднякова.

Какую погоду ждать на выходных в Москве

В пятницу, 11 июля, ожидается переменная облачность, которая однако не снизит высокую температуру. Климат в Москве и Московской области продолжит держаться выше нормы на 7 градусов.

«В конце недели температура продолжит оставаться высокой. Ночью — +17...+20 градусов, днем — +30...+35», — заключила Позднякова.

Как пережить жаркую неделю: советы

Проветривание помещения — ключевой момент для комфортного самочувствия. Открывайте окна рано утром и поздно вечером, когда температура воздуха на улице ниже. Днем, наоборот, держите окна закрытыми и зашторенными, чтобы не допустить нагрева.

Использование кондиционера требует осторожности. Не устанавливайте слишком низкую температуру — разница с уличной не должна превышать 7-10 градусов. Регулярно очищайте фильтры и проветривайте помещение, даже если работает кондиционер.

Гидратация организма — важнейший аспект выживания в жару. Пейте не менее 2,5 литра воды в день. Отдавайте предпочтение прохладной, но не ледяной воде. Избегайте сладких газированных напитков и алкоголя, которые способствуют обезвоживанию. Полезные напитки для жаркой погоды: минеральная вода без газа, зеленый чай комнатной температуры, морсы и компоты из ягод, вода с лимоном.

Правильный рацион поможет легче перенести жару. Отдавайте предпочтение легкой пище — овощным салатам, свежим фруктам, кисломолочным продуктам, супам-пюре, рыбе и морепродуктам.

Физическая активность должна быть умеренной. Занимайтесь спортом рано утром или вечером, избегая пиковых часов. Откажитесь от интенсивных тренировок в жаркую погоду.

Выбор гардероба тоже играет важную роль:

  • Носите свободную одежду из натуральных тканей
  • Отдавайте предпочтение светлым тонам
  • Используйте головные уборы
  • Носите легкую обувь
  • Не перегружайте себя большим количеством сумок

Уход за кожей в жару требует особого внимания:

  • Принимайте прохладный душ несколько раз в день
  • Используйте легкие увлажняющие кремы
  • Обязательно наносите солнцезащитный крем перед выходом на улицу
  • Избегайте горячих ванн и саун

Следуя этим рекомендациям, вы сможете комфортно пережить даже самую жаркую неделю и сохранить здоровье и работоспособность. Помните, что профилактика всегда эффективнее лечения, поэтому принимайте меры заранее и не игнорируйте сигналы организма.

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После легкой и приятной прохлады погода в столице бьет температурные рекорды. Аномальная жара в Москве и Московской области может побить рекорд 1996 года. URA.RU обсудило с синоптиком Татьяной Поздняковой — какая погода будет в столице России с 7 по 13 июля. Какую погоду ждать 7 июля в Москве По словам синоптика, понедельник станет очень теплым днем в столице. 7 июля температура окажется на 5-7 градусов выше климатической нормы и поднимется до 27-29 градусов. «В ближайшую неделю температура либо повторит рекорд 1996 года, либо побьет его», — отметил синоптик. «Такая погода опасна для пожилых, беременных и метеочувствительных людей из-за низкого содержания кислорода в воздухе». Какую погоду ждать 8 — 10 июля в Москве Завтра, 8 июля, прогнозируемые грозовые осадки в столице не только уменьшат степень теплового воздействия, но и обновят состав воздуха. В связи с экстремально высокими температурами воздуха специалисты Гидрометцентра ввели особый режим предупреждения до 10 июля. Установлен «оранжевый» статус опасности, который является одним из наиболее серьезных в классификации метеорологических угроз. В этот период, с 8 по 10 июля, температура воздуха составит 28-30 градусов днем. «Также в Москве и Подмосковье остается вероятность кратковременных дождей и гроз во второй половине дня», — предупредила жителей и гостей столицы Татьяна Позднякова. Какую погоду ждать на выходных в Москве В пятницу, 11 июля, ожидается переменная облачность, которая однако не снизит высокую температуру. Климат в Москве и Московской области продолжит держаться выше нормы на 7 градусов. «В конце недели температура продолжит оставаться высокой. Ночью — +17...+20 градусов, днем — +30...+35», — заключила Позднякова. Как пережить жаркую неделю: советы Проветривание помещения — ключевой момент для комфортного самочувствия. Открывайте окна рано утром и поздно вечером, когда температура воздуха на улице ниже. Днем, наоборот, держите окна закрытыми и зашторенными, чтобы не допустить нагрева. Использование кондиционера требует осторожности. Не устанавливайте слишком низкую температуру — разница с уличной не должна превышать 7-10 градусов. Регулярно очищайте фильтры и проветривайте помещение, даже если работает кондиционер. Гидратация организма — важнейший аспект выживания в жару. Пейте не менее 2,5 литра воды в день. Отдавайте предпочтение прохладной, но не ледяной воде. Избегайте сладких газированных напитков и алкоголя, которые способствуют обезвоживанию. Полезные напитки для жаркой погоды: минеральная вода без газа, зеленый чай комнатной температуры, морсы и компоты из ягод, вода с лимоном. Правильный рацион поможет легче перенести жару. Отдавайте предпочтение легкой пище — овощным салатам, свежим фруктам, кисломолочным продуктам, супам-пюре, рыбе и морепродуктам. Физическая активность должна быть умеренной. Занимайтесь спортом рано утром или вечером, избегая пиковых часов. Откажитесь от интенсивных тренировок в жаркую погоду. Выбор гардероба тоже играет важную роль: Уход за кожей в жару требует особого внимания: Следуя этим рекомендациям, вы сможете комфортно пережить даже самую жаркую неделю и сохранить здоровье и работоспособность. Помните, что профилактика всегда эффективнее лечения, поэтому принимайте меры заранее и не игнорируйте сигналы организма.
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