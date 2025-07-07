В Москву идет пекло, которого не было 30 лет: прогноз погоды на неделю

После легкой и приятной прохлады погода в столице бьет температурные рекорды. Аномальная жара в Москве и Московской области может побить рекорд 1996 года. URA.RU обсудило с синоптиком Татьяной Поздняковой — какая погода будет в столице России с 7 по 13 июля.
Какую погоду ждать 7 июля в Москве
По словам синоптика, понедельник станет очень теплым днем в столице. 7 июля температура окажется на 5-7 градусов выше климатической нормы и поднимется до 27-29 градусов.
«В ближайшую неделю температура либо повторит рекорд 1996 года, либо побьет его», — отметил синоптик. «Такая погода опасна для пожилых, беременных и метеочувствительных людей из-за низкого содержания кислорода в воздухе».
Какую погоду ждать 8 — 10 июля в Москве
Завтра, 8 июля, прогнозируемые грозовые осадки в столице не только уменьшат степень теплового воздействия, но и обновят состав воздуха.
В связи с экстремально высокими температурами воздуха специалисты Гидрометцентра ввели особый режим предупреждения до 10 июля. Установлен «оранжевый» статус опасности, который является одним из наиболее серьезных в классификации метеорологических угроз.
В этот период, с 8 по 10 июля, температура воздуха составит 28-30 градусов днем. «Также в Москве и Подмосковье остается вероятность кратковременных дождей и гроз во второй половине дня», — предупредила жителей и гостей столицы Татьяна Позднякова.
Какую погоду ждать на выходных в Москве
В пятницу, 11 июля, ожидается переменная облачность, которая однако не снизит высокую температуру. Климат в Москве и Московской области продолжит держаться выше нормы на 7 градусов.
«В конце недели температура продолжит оставаться высокой. Ночью — +17...+20 градусов, днем — +30...+35», — заключила Позднякова.
Как пережить жаркую неделю: советы
Проветривание помещения — ключевой момент для комфортного самочувствия. Открывайте окна рано утром и поздно вечером, когда температура воздуха на улице ниже. Днем, наоборот, держите окна закрытыми и зашторенными, чтобы не допустить нагрева.
Использование кондиционера требует осторожности. Не устанавливайте слишком низкую температуру — разница с уличной не должна превышать 7-10 градусов. Регулярно очищайте фильтры и проветривайте помещение, даже если работает кондиционер.
Гидратация организма — важнейший аспект выживания в жару. Пейте не менее 2,5 литра воды в день. Отдавайте предпочтение прохладной, но не ледяной воде. Избегайте сладких газированных напитков и алкоголя, которые способствуют обезвоживанию. Полезные напитки для жаркой погоды: минеральная вода без газа, зеленый чай комнатной температуры, морсы и компоты из ягод, вода с лимоном.
Правильный рацион поможет легче перенести жару. Отдавайте предпочтение легкой пище — овощным салатам, свежим фруктам, кисломолочным продуктам, супам-пюре, рыбе и морепродуктам.
Физическая активность должна быть умеренной. Занимайтесь спортом рано утром или вечером, избегая пиковых часов. Откажитесь от интенсивных тренировок в жаркую погоду.
Выбор гардероба тоже играет важную роль:
- Носите свободную одежду из натуральных тканей
- Отдавайте предпочтение светлым тонам
- Используйте головные уборы
- Носите легкую обувь
- Не перегружайте себя большим количеством сумок
Уход за кожей в жару требует особого внимания:
- Принимайте прохладный душ несколько раз в день
- Используйте легкие увлажняющие кремы
- Обязательно наносите солнцезащитный крем перед выходом на улицу
- Избегайте горячих ванн и саун
Следуя этим рекомендациям, вы сможете комфортно пережить даже самую жаркую неделю и сохранить здоровье и работоспособность. Помните, что профилактика всегда эффективнее лечения, поэтому принимайте меры заранее и не игнорируйте сигналы организма.
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