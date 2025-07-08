УФАС возбудило два дела из-за отсутствия сотовой связи у жителей Пермского края

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О проблемах со связью в Березниках узнали после жалобы оператора «Т2 Мобайл»
О проблемах со связью в Березниках узнали после жалобы оператора «Т2 Мобайл» Фото:

Региональное управление Федеральной антимонопольной службы возбудило два дела об административных правонарушениях после прекращения электроснабжения станции сотовой связи в Березниках (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Из-за бездействия сетевых организаций мобильная связь была отключена и недоступна для абонентов более полугода. <...> Пермское УФАС возбудило дела об административном правонарушении в отношении ООО „ЦЭС“ и ПАО „Россети Урал“», — написано в telegram-канале антимонопольной службы.

Проверка показала, что электроснабжение станции осуществлялось по линии протяженностью семь километров, которая принадлежала ООО «ЦЭС». После ухода этой компании с рынка в конце 2024 года участок сети остался в неудовлетворительном техническом состоянии, что привело к отключению мобильной связи.

По сведениям УФАС, с начала текущего года обслуживание электрических сетей, ранее принадлежавших ООО «ЦЭС», должно было перейти к ПАО «Россети Урал», получившему статус системообразующей территориальной сетевой организации в регионе. Однако из-за спора между компаниями по поводу передачи имущества сети не были приняты на баланс «Россети Урал» и продолжали находиться в аварийном состоянии.

Рассмотрение административных дел в отношении обеих организаций назначено на 16 июля. Виновным грозит штраф до одного миллиона рублей.

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Региональное управление Федеральной антимонопольной службы возбудило два дела об административных правонарушениях после прекращения электроснабжения станции сотовой связи в Березниках (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Из-за бездействия сетевых организаций мобильная связь была отключена и недоступна для абонентов более полугода. <...> Пермское УФАС возбудило дела об административном правонарушении в отношении ООО „ЦЭС“ и ПАО „Россети Урал“», — написано в telegram-канале антимонопольной службы. Проверка показала, что электроснабжение станции осуществлялось по линии протяженностью семь километров, которая принадлежала ООО «ЦЭС». После ухода этой компании с рынка в конце 2024 года участок сети остался в неудовлетворительном техническом состоянии, что привело к отключению мобильной связи. По сведениям УФАС, с начала текущего года обслуживание электрических сетей, ранее принадлежавших ООО «ЦЭС», должно было перейти к ПАО «Россети Урал», получившему статус системообразующей территориальной сетевой организации в регионе. Однако из-за спора между компаниями по поводу передачи имущества сети не были приняты на баланс «Россети Урал» и продолжали находиться в аварийном состоянии. Рассмотрение административных дел в отношении обеих организаций назначено на 16 июля. Виновным грозит штраф до одного миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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