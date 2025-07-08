08 июля 2025

Национализированный актив Юревича продадут с торгов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Теперь активы компаний Юревича принадлежат государству
Теперь активы компаний Юревича принадлежат государству Фото:
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Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Принадлежавшие экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу акции ОАО «Челябинскоблгаз» будут приватизированы. Соответствующее распоряжение издало правительство России.

«Дополнить подраздел перечня акционерных обществ, находящихся в федеральной собственности, акции которых планируются к приватизации в 2025-2027 годах, позицией следующего содержания. Челябинскоблгаз — 57,59% акций», — говорится в документе. После включения в план приватизации акции будут выставлены на торги. У акционерного общества появится новый собственник.

«Макфа» попала под национализацию в конце марта 2024 года. Основатель холдинга, челябинский экс-губернатор Михаил Юревич уехал в Лондон и был заочно арестован. В холдинг входили предприятия по выпуску макаронной и хлебной продукции, торговые центры и другие объекты недвижимости, а также «Челябинскоблгаз». Теперь все эти активы принадлежат государству.

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Принадлежавшие экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу акции ОАО «Челябинскоблгаз» будут приватизированы. Соответствующее распоряжение издало правительство России. «Дополнить подраздел перечня акционерных обществ, находящихся в федеральной собственности, акции которых планируются к приватизации в 2025-2027 годах, позицией следующего содержания. Челябинскоблгаз — 57,59% акций», — говорится в документе. После включения в план приватизации акции будут выставлены на торги. У акционерного общества появится новый собственник. «Макфа» попала под национализацию в конце марта 2024 года. Основатель холдинга, челябинский экс-губернатор Михаил Юревич уехал в Лондон и был заочно арестован. В холдинг входили предприятия по выпуску макаронной и хлебной продукции, торговые центры и другие объекты недвижимости, а также «Челябинскоблгаз». Теперь все эти активы принадлежат государству.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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