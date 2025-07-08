Национализированный актив Юревича продадут с торгов

Принадлежавшие экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу акции ОАО «Челябинскоблгаз» будут приватизированы. Соответствующее распоряжение издало правительство России.
«Дополнить подраздел перечня акционерных обществ, находящихся в федеральной собственности, акции которых планируются к приватизации в 2025-2027 годах, позицией следующего содержания. Челябинскоблгаз — 57,59% акций», — говорится в документе. После включения в план приватизации акции будут выставлены на торги. У акционерного общества появится новый собственник.
«Макфа» попала под национализацию в конце марта 2024 года. Основатель холдинга, челябинский экс-губернатор Михаил Юревич уехал в Лондон и был заочно арестован. В холдинг входили предприятия по выпуску макаронной и хлебной продукции, торговые центры и другие объекты недвижимости, а также «Челябинскоблгаз». Теперь все эти активы принадлежат государству.
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