Маск высмеял Трампа за отказ от обнародования документов по делу Эпштейна

Американский предприниматель Илон Маск публично усомнился в доверии к президенту США Дональду Трампу из-за его позиции по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. С соответствующим заявлением бизнесмен выступил на своей странице в социальной сети X.
«Как люди могут доверять Трампу? Он отказывается обнародовать документы по делу Эпштейна», — написал миллиардер.
Как сообщало URA.RU ранее, материалы по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна остаются засекреченными, потому что в них фигурирует президент США Дональд Трамп. Дело Эпштейна — одно из самых громких уголовных расследований в США. Финансист обвинялся в организации сети по эксплуатации несовершеннолетних и секс-торговле. После его смерти в тюрьме в 2019 году (официально — самоубийство) расследование продолжилось, но многие материалы остаются закрытыми.
Ранее между Маском и Трампом уже возникали разногласия: предприниматель критиковал законопроекты о государственных расходах, а президент в ответ намекал на зависимость бизнеса Маска от субсидий. Несмотря на это, Маск признавал заслуги Трампа в урегулировании международных конфликтов.
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