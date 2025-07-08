08 июля 2025

Маск высмеял Трампа за отказ от обнародования документов по делу Эпштейна

© Служба новостей «URA.RU»
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Маск упрекнул Трампа в нежелании обнародовать информацию по нашумевшему делу
Маск упрекнул Трампа в нежелании обнародовать информацию по нашумевшему делу Фото:
новость из сюжета
Дональд Трамп и Илон Маск поссорились и начали поливать друг друга грязью

Американский предприниматель Илон Маск публично усомнился в доверии к президенту США Дональду Трампу из-за его позиции по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. С соответствующим заявлением бизнесмен выступил на своей странице в социальной сети X.

«Как люди могут доверять Трампу? Он отказывается обнародовать документы по делу Эпштейна», — написал миллиардер.

Как сообщало URA.RU ранее, материалы по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна остаются засекреченными, потому что в них фигурирует президент США Дональд Трамп. Дело Эпштейна — одно из самых громких уголовных расследований в США. Финансист обвинялся в организации сети по эксплуатации несовершеннолетних и секс-торговле. После его смерти в тюрьме в 2019 году (официально — самоубийство) расследование продолжилось, но многие материалы остаются закрытыми.

Ранее между Маском и Трампом уже возникали разногласия: предприниматель критиковал законопроекты о государственных расходах, а президент в ответ намекал на зависимость бизнеса Маска от субсидий. Несмотря на это, Маск признавал заслуги Трампа в урегулировании международных конфликтов.

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Американский предприниматель Илон Маск публично усомнился в доверии к президенту США Дональду Трампу из-за его позиции по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. С соответствующим заявлением бизнесмен выступил на своей странице в социальной сети X. «Как люди могут доверять Трампу? Он отказывается обнародовать документы по делу Эпштейна», — написал миллиардер. Как сообщало URA.RU ранее, материалы по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна остаются засекреченными, потому что в них фигурирует президент США Дональд Трамп. Дело Эпштейна — одно из самых громких уголовных расследований в США. Финансист обвинялся в организации сети по эксплуатации несовершеннолетних и секс-торговле. После его смерти в тюрьме в 2019 году (официально — самоубийство) расследование продолжилось, но многие материалы остаются закрытыми. Ранее между Маском и Трампом уже возникали разногласия: предприниматель критиковал законопроекты о государственных расходах, а президент в ответ намекал на зависимость бизнеса Маска от субсидий. Несмотря на это, Маск признавал заслуги Трампа в урегулировании международных конфликтов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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