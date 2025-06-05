05 июня 2025

Илон Маск раскрыл шокирующие подробности о подноготной Трампа

Маск заявил, что Трамп фигурирует в деле Эпштейна, но об этом не говорят
© Служба новостей «URA.RU»
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Маск обостряет публичный конфликт с Трампом
Маск обостряет публичный конфликт с Трампом Фото:

Материалы по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна остаются засекреченными, потому что в них фигурирует президент США Дональд Трамп. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в своих соцсетях на фоне публичного конфликта с главой Белого дома. 

«Настало время сбросить по-настоящему большую бомбу: Дональд Трамп фигурирует в материалах дела Эпштейна. Именно поэтому их не делают публичными», — написал Маск в соцсети X ((бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры). 

Дело Джеффри Эпштейна — одно из самых громких уголовных расследований в США. Финансист обвинялся в организации сети по эксплуатации несовершеннолетних и секс-торговле. После его смерти в тюрьме в 2019 году (официально — самоубийство) расследование продолжилось, но многие материалы остаются закрытыми. В списке контактов Эпштейна фигурировали влиятельные персоны, включая политиков и бизнес-элиту, что породило множество теорий заговора.

Пока администрация Трампа не прокомментировала заявление Маска. Ранее президент отрицал какую-либо причастность к деятельности Эпштейна, заявляя, что прекратил общение с ним задолго до скандала.

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Материалы по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна остаются засекреченными, потому что в них фигурирует президент США Дональд Трамп. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в своих соцсетях на фоне публичного конфликта с главой Белого дома.  «Настало время сбросить по-настоящему большую бомбу: Дональд Трамп фигурирует в материалах дела Эпштейна. Именно поэтому их не делают публичными», — написал Маск в соцсети X ((бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры).  Дело Джеффри Эпштейна — одно из самых громких уголовных расследований в США. Финансист обвинялся в организации сети по эксплуатации несовершеннолетних и секс-торговле. После его смерти в тюрьме в 2019 году (официально — самоубийство) расследование продолжилось, но многие материалы остаются закрытыми. В списке контактов Эпштейна фигурировали влиятельные персоны, включая политиков и бизнес-элиту, что породило множество теорий заговора. Пока администрация Трампа не прокомментировала заявление Маска. Ранее президент отрицал какую-либо причастность к деятельности Эпштейна, заявляя, что прекратил общение с ним задолго до скандала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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