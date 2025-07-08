08 июля 2025

Пермский бизнес вложился в проект инновационных рельсов для метро

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Технологию такого уровня в РФ больше нигде не применяют (архивное фото)
Технологию такого уровня в РФ больше нигде не применяют (архивное фото) Фото:

Предприниматели из Перми и региона инвестировали в производство биметаллического контактного рельса для метрополитенов. Журналисты выяснили, что они поделили между собой доли ООО «Производственная компания Титалит» («ПК Титалит»).

«Владельцем 50% долей „ПК Титалит“ стала предпринимательница Нина Бронникова. Это мать бизнесмена и бывшего исполнительного директора ФГУП „Машиностроительный завод имени Дзержинского“ Дениса Бронникова», — передает «Коммерсант-Прикамье».

Оставшиеся 50% общества в равных долях распределили между собой предприниматели Игорь Данилов и Андрей Сазанов. Первый работает на территории Прикамья, второй — в Свердловской области.

По данным сервиса Rusprofile, «ПК Титалит» создали в 2021 году. Компания специализируется на производстве готовых металлических изделий, строительных конструкций, обработке металлов и научных исследованиях. Гендиректором ООО является Андрей Сазанов.

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Предприниматели из Перми и региона инвестировали в производство биметаллического контактного рельса для метрополитенов. Журналисты выяснили, что они поделили между собой доли ООО «Производственная компания Титалит» («ПК Титалит»). «Владельцем 50% долей „ПК Титалит“ стала предпринимательница Нина Бронникова. Это мать бизнесмена и бывшего исполнительного директора ФГУП „Машиностроительный завод имени Дзержинского“ Дениса Бронникова», — передает «Коммерсант-Прикамье». Оставшиеся 50% общества в равных долях распределили между собой предприниматели Игорь Данилов и Андрей Сазанов. Первый работает на территории Прикамья, второй — в Свердловской области. По данным сервиса Rusprofile, «ПК Титалит» создали в 2021 году. Компания специализируется на производстве готовых металлических изделий, строительных конструкций, обработке металлов и научных исследованиях. Гендиректором ООО является Андрей Сазанов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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