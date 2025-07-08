Пермский бизнес вложился в проект инновационных рельсов для метро

Предприниматели из Перми и региона инвестировали в производство биметаллического контактного рельса для метрополитенов. Журналисты выяснили, что они поделили между собой доли ООО «Производственная компания Титалит» («ПК Титалит»).
«Владельцем 50% долей „ПК Титалит“ стала предпринимательница Нина Бронникова. Это мать бизнесмена и бывшего исполнительного директора ФГУП „Машиностроительный завод имени Дзержинского“ Дениса Бронникова», — передает «Коммерсант-Прикамье».
Оставшиеся 50% общества в равных долях распределили между собой предприниматели Игорь Данилов и Андрей Сазанов. Первый работает на территории Прикамья, второй — в Свердловской области.
По данным сервиса Rusprofile, «ПК Титалит» создали в 2021 году. Компания специализируется на производстве готовых металлических изделий, строительных конструкций, обработке металлов и научных исследованиях. Гендиректором ООО является Андрей Сазанов.
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