В Пермском крае электрик погиб во время замены лампочки в доме

Мужчина погиб во время несложной работы
В Усолье Пермского края погиб 28-летний электрик при замене лампочки в доме. Инцидент произошел 7 июля, сообщил источник в муниципалитете.
«Местный житель в пристрое к дому на высоте трех метров менял электрическую лампочку. В итоге его ударило током, он упал с высоты на бетонный пол и умер», — объяснил собеседник портала «В курсе.ру».
Свидетелем всего произошедшего стал отец погибшего. Делом уже занимаются специалисты СУ СКР по региону. Известно, что электрик работал на одном из крупнейших предприятий Прикамья.
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